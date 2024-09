De volta à infância: Museu de Brinquedos Rebobina abre as portas em São Gonçalo

Quem nunca sonhou em voltar à infância e reviver a alegria de brincar com os brinquedos que marcaram gerações? No Museu de Brinquedos Rebobina, em São Gonçalo, esse sonho se torna realidade. Localizado na Avenida Presidente Kennedy, 242, Centro, o museu abre as portas para um mundo de nostalgia e encantamento, com uma vasta coleção de brinquedos que vão dos clássicos dos anos 30 e 40 aos sucessos dos anos 80, 90 e 2000.



Com mais de 2.000 peças, o museu é um verdadeiro tesouro para os amantes de brinquedos. A coleção, cuidadosamente curada por David Moreira, conta com bonecas, miniaturas, jogos de tabuleiro, videogames antigos e muitos outros itens que marcaram a infância de gerações.



"Eu sempre tive brinquedos na infância porque eram mais acessíveis, e eu os guardava e brincava com zelo. Muitos dos que estão aqui, cerca de 70%, são meus de infância. Com o passar do tempo, fui adquirindo mais brinquedos", explicou David Moreira, de 40 anos, idealizador do Museu de Brinquedos Rebobina.



David Moreira, idealizador do Museu de Brinquedos Rebobina | Foto: Layla Mussi

Anos 80 e 90



“A peça que mais atrai o público, na verdade é a peça mais rara, no meu ponto de vista, que é a coleção do Lango Lango, que está completa. Mas cada um se identifica com um item que marcou muito a sua época”, diz David.

Em meio a tantos brinquedos, os visitantes ficam encantados e voltam à infância ao encontrar um dos sucessos dos anos 80, o Lango Lango.

Coleção completa de Lango Lango | Foto: Layla Mussi

Outro brinquedo que marcou época, datado também dos anos 80 e 90, é a coleção completa dos Bogs, fantoches que podem ser manipulados para para imitar expressões faciais e a fala.



"Os Bogs foram um dos primeiros brinquedos de silicone lançados no Brasil. Eles estão em bom estado porque cuido deles com muito carinho e zelo, inclusive passava hidratante para evitar que o silicone ressecasse", relata David.

Coleção completa de Bogs | Foto: Layla Mussi

Além desses, uma febre dos anos 90, os Tazos — pequenos discos colecionáveis que vinham nos pacotes de biscoito — também podem ser vistos ao longo da visitação no museu.



Tazo e outras figurinhas colecionáveis | Foto: Layla Mussi

Relembrar é viver

O idealizador do museu, David Moreira, sempre foi apaixonado por peças antigas, especialmente brinquedos. A nostalgia e as boas lembranças da infância o motivaram a mostrar às novas gerações como eram os brinquedos e brincadeiras de antigamente, além de contribuir para a cultura da cidade.



"A ideia do museu surgiu porque pensei: 'Poxa, São Gonçalo tem quase uma milhão de habitantes e não tem um museu. Tenho que ir para outra cidade para ver itens antigos que marcaram a minha geração'. Então, decidi criar algo assim na minha cidade", explicou.



O espaço foi recentemente inaugurado e, com apenas três meses de exposição, já atrai público, mesmo que em pequena quantidade. Os visitantes revivem a alegria da infância e até certos medos, como explica David.



"As pessoas ainda têm medo do Fofão por causa da lenda. Então, muita gente tem receio da história antiga que dizia que ele tinha um punhal dentro dele. E uma das bonecas, a 'Amiguinha', dos anos 60, remete àquela boneca assustadora Annabelle. Esses dois itens acabam sendo bem marcantes", comenta.



Exposição de bonecas | Foto: Layla Mussi

Além de apreciar a coleção, os visitantes podem interagir com alguns dos brinquedos, como fliperama, pega-varetas e dominó. O museu também oferece um espaço para que as famílias possam passar um momento de lazer e descontração juntos.



Espaço reservado para os visitantes interagirem com os brinquedos | Foto: Layla Mussi

O Museu de Brinquedos Rebobina é muito mais do que um simples espaço de exposição. É um presente para a cidade de São Gonçalo, que agora conta com um local onde a história e a cultura se encontram. O museu proporciona uma experiência única e inesquecível, despertando a curiosidade e a imaginação de crianças e adultos.

Serviço:



Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 242, Centro, São Gonçalo.

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 17h.

Entrada: R$15 (adultos) e R$10 (crianças).

Sob supervisão de Marcela Freitas