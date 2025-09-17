MST e oito bares do Rio lançam "Circuito Cultural Culinária da Terra" com objetivo de conectar comida, território e cultura
Inspirado no modelo do "Comida di Buteco", festival terá petiscos preparados com alimentos da agricultura familiar
Oito bares tradicionais do Rio de Janeiro participam do 1º Circuito Cultural Culinária da Terra, festival gastronômico criado em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O circuito começou no último sábado (13) no Armazém do Campo, Centro do Rio, e segue pelos próximos dois finais de semana, 20, 21 e 27 e 28 de setembro. O encerramento do festival será no dia 28, no Baródromo.
Inspirados no modelo do "Comida di Buteco", cada bar preparou um petisco exclusivo feito com alimentos produzidos por assentamentos e cooperativas da reforma agrária. Mas não haverá concurso, para não haver disputa, visto que o objetivo principal é evidenciar a agricultura familiar.
Leia também:
Pátio Alcântara recebe 'Festival ilumine' em celebração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência
'Ninguém Me Ensinou a Morrer' chega ao Teatro Municipal de São Gonçalo
O evento gastronômico, criado a partir da ideia da vereadora Maíra do MST em parceria com o dono do bar Botica, Vinícius Zamana, promete atrair o público em três fins de semana consecutivos aos oito bares participantes: Armazém Cardosão, Baródromo, Bar da Frente, Baixela, Botica, Capiau, Surubar e Veneta. Os bares e restaurantes que se comprometerem a apoiar a agricultura familiar e usar alimentos livres de agrotóxicos em suas receitas ganharão um selo de certificação criado pelo festival.
Além de celebrar a agricultura familiar, 30% do lucro das vendas será destinado à construção da Escola Estadual de Formação e Capacitação da Reforma Agrária (ESESF). O público ainda poderá participar de uma dinâmica especial: ao visitar cada bar, o consumidor coleciona um carimbo no passaporte do Circuito. Quem completar o roteiro ganhará um prêmio exclusivo oferecido pelo MST.
Confira os petiscos servidos em cada bar participante:
- Armazém Cardosão: Rua Cardoso Júnior, no 312 – Laranjeiras
. Pratos: Bolinho de Moela Bolada: bolinhos com recheio de ragu de moela, queijo e pimenta biquinho e Batata Asterix
. Ingredientes do MST: queijo, cebola roxa, alho, salsinha
- Baródromo: Rua Dona Zulmira, n 76, Maracanã
. Pratos: Felicidade no amanhecer: bolinhos de feijão com abóbora e alfavaca
. Ingredientes do MST: abóbora japonesa, alfavaca, feijão de corda e couve-flor
- Bar da Frente: Rua Barão de Iguatemi, no 388 – Praça da Bandeira
. Pratos: Bolinho de arroz cateto integral com provolone e raspas de limão
. Ingredientes: arroz cateto integral, provolone, limão,
- Baixela: Av. Rainha Elisabeth, no 85 – Loja D – Copacabana
. Pratos: Tropeiro camponês e batida de goiaba com acerola
. Ingredientes do MST: geleia de acerola, suco de goiaba, farinha de mandioca, cachaça branca, feijão vermelho, couve mineira e salsinha
- Botica: Rua Fernandes Guimarães, no 30 – Botafogo
. Pratos: Bolinho da Horta: bolinho de queijos e folhas escuras
. Ingredientes do MST: manteiga, leite integral, creme de leite, espinafre, alfavaca, agrião do Líbano, hortelã
- Capiau: Rua Miguel Couto, no 124 A – Centro do Rio
. Pratos: Bochecha de porco no feijão Feijão manteiga
. Ingredientes: coentro, alho nirá, cebola branca, alho, cenoura, ora pro nobis, cachaça branca, limão galego, melaço de cana
- Surubar: Rua da Lapa, 151 – Lapa
. Prato: Raízes do Campo – bolinho de aipim com taioba e ricota
. Ingredientes do MST: aipim, taioba, requeijão, patê de pimenta biquinho defumada
. Drink: Terra ao Copo - cachaça, hortelã, pimenta, limão galego, mel, geleia de acerola, talo de cana de açúcar
- Veneta: Rua Dona Zulmira, n 76, Maracanã
. Prato: Jabá com Jerimum: abóbora frita com queijo coalho e carne seca desfiada
. Ingredientes do MST: abóbora japonesa, cebola roxa, salsinha
A programação também inclui atividades culturais que aproximam o público das histórias de quem planta e fazem chegar ao prato muito mais do que alimento agroecológico.