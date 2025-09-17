MST e oito bares do Rio lançam "Circuito Cultural Culinária da Terra" com objetivo de conectar comida, território e cultura

Bolinhos de feijão com abóbora e alfavaca, do bar Baródromo, no Maracanã - Foto: Divulgação

Bolinhos de feijão com abóbora e alfavaca, do bar Baródromo, no Maracanã - Foto: Divulgação

Oito bares tradicionais do Rio de Janeiro participam do 1º Circuito Cultural Culinária da Terra, festival gastronômico criado em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O circuito começou no último sábado (13) no Armazém do Campo, Centro do Rio, e segue pelos próximos dois finais de semana, 20, 21 e 27 e 28 de setembro. O encerramento do festival será no dia 28, no Baródromo.

Inspirados no modelo do "Comida di Buteco", cada bar preparou um petisco exclusivo feito com alimentos produzidos por assentamentos e cooperativas da reforma agrária. Mas não haverá concurso, para não haver disputa, visto que o objetivo principal é evidenciar a agricultura familiar.

O evento gastronômico, criado a partir da ideia da vereadora Maíra do MST em parceria com o dono do bar Botica, Vinícius Zamana, promete atrair o público em três fins de semana consecutivos aos oito bares participantes: Armazém Cardosão, Baródromo, Bar da Frente, Baixela, Botica, Capiau, Surubar e Veneta. Os bares e restaurantes que se comprometerem a apoiar a agricultura familiar e usar alimentos livres de agrotóxicos em suas receitas ganharão um selo de certificação criado pelo festival.

Além de celebrar a agricultura familiar, 30% do lucro das vendas será destinado à construção da Escola Estadual de Formação e Capacitação da Reforma Agrária (ESESF). O público ainda poderá participar de uma dinâmica especial: ao visitar cada bar, o consumidor coleciona um carimbo no passaporte do Circuito. Quem completar o roteiro ganhará um prêmio exclusivo oferecido pelo MST.

Confira os petiscos servidos em cada bar participante:

- Armazém Cardosão: Rua Cardoso Júnior, no 312 – Laranjeiras

. Pratos: Bolinho de Moela Bolada: bolinhos com recheio de ragu de moela, queijo e pimenta biquinho e Batata Asterix

. Ingredientes do MST: queijo, cebola roxa, alho, salsinha

- Baródromo: Rua Dona Zulmira, n 76, Maracanã

. Pratos: Felicidade no amanhecer: bolinhos de feijão com abóbora e alfavaca

. Ingredientes do MST: abóbora japonesa, alfavaca, feijão de corda e couve-flor

- Bar da Frente: Rua Barão de Iguatemi, no 388 – Praça da Bandeira

. Pratos: Bolinho de arroz cateto integral com provolone e raspas de limão

. Ingredientes: arroz cateto integral, provolone, limão,

- Baixela: Av. Rainha Elisabeth, no 85 – Loja D – Copacabana

. Pratos: Tropeiro camponês e batida de goiaba com acerola

. Ingredientes do MST: geleia de acerola, suco de goiaba, farinha de mandioca, cachaça branca, feijão vermelho, couve mineira e salsinha

- Botica: Rua Fernandes Guimarães, no 30 – Botafogo

. Pratos: Bolinho da Horta: bolinho de queijos e folhas escuras

. Ingredientes do MST: manteiga, leite integral, creme de leite, espinafre, alfavaca, agrião do Líbano, hortelã

- Capiau: Rua Miguel Couto, no 124 A – Centro do Rio

. Pratos: Bochecha de porco no feijão Feijão manteiga

. Ingredientes: coentro, alho nirá, cebola branca, alho, cenoura, ora pro nobis, cachaça branca, limão galego, melaço de cana

- Surubar: Rua da Lapa, 151 – Lapa

. Prato: Raízes do Campo – bolinho de aipim com taioba e ricota

. Ingredientes do MST: aipim, taioba, requeijão, patê de pimenta biquinho defumada

. Drink: Terra ao Copo - cachaça, hortelã, pimenta, limão galego, mel, geleia de acerola, talo de cana de açúcar

- Veneta: Rua Dona Zulmira, n 76, Maracanã

. Prato: Jabá com Jerimum: abóbora frita com queijo coalho e carne seca desfiada

. Ingredientes do MST: abóbora japonesa, cebola roxa, salsinha

A programação também inclui atividades culturais que aproximam o público das histórias de quem planta e fazem chegar ao prato muito mais do que alimento agroecológico.