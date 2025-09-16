Pátio Alcântara recebe 'Festival ilumine' em celebração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

O Pátio Alcântara recebe no dia 20 de setembro o 'Festival Ilumine', edição 'Setembro das cores', em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Segundo os organizadores, ao associar as causas à primavera, o Festival Ilumine cria um símbolo de renovação, esperança e florescimento humano.

Neste ano, o Festival Ilumine presta uma homenagem especial a José Antônio Barbosa dos Santos professor, pesquisador, ativista cultural e social, referência na luta por direitos na Baixada Fluminense e em todo o Estado do Rio de Janeiro.

A programação acontece a partir das 10h, com um sarau composto por pessoas com deficiência, onde a arte se manifesta como resistência, voz e celebração da vida.

Além da homenagem a José Antônio, haverá reconhecimentos sociais a diversos ativistas e lideranças, em parceria com a ASEBERJ (Associação de Saúde e Bem-Estar do Estado do Rio de Janeiro), TEAcolher, Fórum PCDbr e movimentos da cidade que fortalecem a luta por inclusão.

O Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara, São Gonçalo.