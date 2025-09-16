'Ninguém Me Ensinou a Morrer' chega ao Teatro Municipal de São Gonçalo

O espetáculo “Ninguém Me Ensinou a Morrer” será apresentado no Teatro Municipal de São Gonçalo, nos dias 26 e 27 de setembro, às 20h. A peça, que já conquistou importantes festivais nacionais enquanto cena curta, retorna à cidade com um enredo potente que atravessa a vida, a morte e a eternidade nas favelas brasileiras.

Com dramaturgia de Jailton Maia e direção artística de Vilma Melo – atriz que atualmente integra o elenco da novela “Dona de Mim” (TV Globo, 19h) – a montagem lança luz sobre os desafios e a resistência da juventude negra e periférica diante da violência do Estado.

Em cena, seis jovens estudantes da EJA que se refugiam no clubinho da infância, tentam reinventar o futuro em meio a um presente brutal. Quando uma megaoperação policial ameaça suas vidas, sonhos e afetos, a pergunta ecoa como ferida aberta: “Alguém aí já te ensinou a morrer?”

Talentos gonçalenses em destaque

O espetáculo conta com a participação especial de dois artistas de São Gonçalo, Andrea Cordeiro e João Vitor Gomes, que integram o elenco e reforçam a potência cultural da cidade no cenário teatral nacional.

Trajetória premiada

“Ninguém Me Ensinou a Morrer” nasceu de uma oficina de teatro no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, em parceria com a Cia Expressart. Desde então, a cena curta percorreu diversos festivais, acumulando prêmios de melhor texto original, melhor ator, melhor atriz, melhor direção, melhor esquete e melhor trilha sonora.

Entre as participações, destacam-se: FESG – Festival Nacional de Teatro de São Gonçalo 2024, Festival Universitário FESTU, Festival Negritudes da Globo (SP), Niterói em Cena, Quebra Festival e Festival Festeja.

Serviço

Espetáculo: Ninguém Me Ensinou a Morrer

Datas: 26 e 27 de setembro, às 20h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo – Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro

Classificação: 14 anos

Lotação: 248 lugares