Flim 2025: Editoras de Maricá destacam força da literatura regional no evento

Até o próximo domingo (14), Maricá é “capital” literária da Região Metropolitana. A 10ª edição da Festa Literária Internacional do município, a Flim, realiza, até o próximo domingo (14), a sua maior edição, com mais de 70 debates, rodas de conversa e apresentações culturais. Além das atividades da programação, um dos destaques do festival literário é a presença dos escritores da região.

Segundo a organização do evento, mais de cem autores da cidade participam da Festa e promovem suas obras em um espaço, na tenda de venda de livros, com estandes dedicados a editoras independentes criadas em Maricá. Para editoras regionais como a Xará, esse espaço é de extrema importância para fortalecer o contato com o público leitor.

Leia também:

➢ Animação garantida na festa de 135 anos de SG com Alexandre Pires, Simone Mendes e mais; Confira!

➢ Comédia premiada 'Deus da Carnificina' chega a São Gonçalo

1/3 Festa Literária Internacional de Maricá chega à sua 10ª edição com extensa programação e estandes de venda de livros | Foto: Felipe Galeno

2/3 Festa Literária Internacional de Maricá chega à sua 10ª edição com extensa programação e estandes de venda de livros | Foto: Felipe Galeno

3/3 Festa Literária Internacional de Maricá chega à sua 10ª edição com extensa programação e estandes de venda de livros | Foto: Felipe Galeno







“É muito importante que o espaço do autor independente, das editoras independentes, seja cada vez maior. O número de editores e de autoras daqui presentes [na Flim] está crescendo e esse ano há um espaço específico para as pessoas na feira. Isso mostra como o crescimento do evento conseguiu integrar essa rede literária à literatura local”, destaca Letícia Leal, escritora e editora da Xará.

Acompanhado desse destaque maior para editoras locais, a autora também vê um crescimento no espaço de mulheres que produzem literatura. “A participação das mulheres é incrível. A nossa editora, por exemplo, é capitaneada por mulheres, mas também tem autoras mulheres, tem parceria com coletivos de escritoras. E vemos isso por toda parte. É só olhar ao redor e a gente vê quantas mulheres estão escrevendo esse ano. É uma alegria enorme”, completa Letícia.

Para escritora da Editora Xará, evento "conseguiu integrar essa rede literária à literatura local" | Foto: O São Gonçalo

Algumas destas editoras, como a própria Xará ou as editoras do Grupo Gaia - Afeto, Muiraquitã e Serpentine -, já são veteranas no evento e aproveitam a experiência para atrair leitores que já as conhecem de edições passadas. “Acho que é a nossa quinta Flim, então as pessoas já conhecem a gente. Os leitores, por exemplo, vêm procurar livros que sejam continuação de livros que compraram no passado, ou vêm comprar os mesmos para dar de presente. Isso ajuda”, explica Roberta Souza, escritora e responsável pelo Grupo Gaia.

Editoras do Grupo Gaia marcam presença pror mais um ano na Festa Literária | Foto: Felipe Galeno

Além dos veteranos, há também a presença de editoras novatas, que contam com o espaço para crescer no setor e fortalecer a produção cultural local. É o caso da editora Azul de Saturno, que nasceu como ponto de cultura no município, promovendo ações independentes, e estreou como editora em 2025.

“A gente faz trabalhos sociais e a nossa editora nasceu disso; o ponto de cultura fomenta as ideias que vão sair nos livros. Para nós, é um sonho estar aqui. Nesses 10 anos de Flim, eu participei de todas as edições, vindo como espectador. E agora, estar aqui com a minha editora vendendo os meus livros é enriquecedor. Quando a gente fala com o leitor, conta que mora aqui também, a gente vê a importância de se reconhecer. É uma questão de pertinência, de reconhecimento”, conta o escritor e ilustrador Luis Nassor, responsável pela Azul de Saturno.

Responsável por editora Azul de Saturno celebra primeiro ano do ponto de cultura na Flim | Foto: O São Gonçalo

Além da origem na cidade, o que une as editoras é o desejo de fortalecer os hábitos de leitura no município. Apesar dos desafios de se fazer literatura independente, a maioria dos autores concorda que o momento é positivo para a promoção de obras e artistas maricaenses. Para a autora parceira da editora Proverbo Rita Carvalho, esse movimento segue uma tendência dos últimos anos desde a crise da Covid-19.

“O pós-pandemia trouxe uma esperança maior, porque as pessoas começaram a buscar práticas de autocuidado e a leitura saudável passou a ser mais vista como alternativa para a nutrição mental. Isso ajuda na saúde mental, no bem-estar. Eventos como o da Flim fazem com que não apenas se fortaleça a literatura brasileira e regional, mas também ajude na qualidade de vida e bem-estar das pessoas”, conta Rita.

"Leitura saudável passou a ser mais vista como alternativa para a nutrição mental", destaca autora da editora Proverbo | Foto: Felipe Galeno

A Flim acontece até o próximo domingo (14), na Orla do Parque Nanci, das 8h às 20h. A entrada é gratuita. De sexta (12) a domingo (14), o palco do evento recebe apresentações musicais das 20h às 23h. Thiago Martins, Jorge Vercillo e Mari Fernandez se apresentam nos três dias, também com entrada franca.