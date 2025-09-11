Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Flim 2025: Editoras de Maricá destacam força da literatura regional no evento

Décima edição do festival literário traz estandes exclusivos com selos e autores maricaenses

11 de setembro de 2025 - 18:47
Evento acontece até o próximo domingo (14) na Orla do Parque Nanci
Evento acontece até o próximo domingo (14) na Orla do Parque Nanci -

Até o próximo domingo (14), Maricá é “capital” literária da Região Metropolitana. A 10ª edição da Festa Literária Internacional do município, a Flim, realiza, até o próximo domingo (14), a sua maior edição, com mais de 70 debates, rodas de conversa e apresentações culturais. Além das atividades da programação, um dos destaques do festival literário é a presença dos escritores da região.

Segundo a organização do evento, mais de cem autores da cidade participam da Festa e promovem suas obras em um espaço, na tenda de venda de livros, com estandes dedicados a editoras independentes criadas em Maricá. Para editoras regionais como a Xará, esse espaço é de extrema importância para fortalecer o contato com o público leitor.

“É muito importante que o espaço do autor independente, das editoras independentes, seja cada vez maior. O número de editores e de autoras daqui presentes [na Flim] está crescendo e esse ano há um espaço específico para as pessoas na feira. Isso mostra como o crescimento do evento conseguiu integrar essa rede literária à literatura local”, destaca Letícia Leal, escritora e editora da Xará.

Acompanhado desse destaque maior para editoras locais, a autora também vê um crescimento no espaço de mulheres que produzem literatura. “A participação das mulheres é incrível. A nossa editora, por exemplo, é capitaneada por mulheres, mas também tem autoras mulheres, tem parceria com coletivos de escritoras. E vemos isso por toda parte. É só olhar ao redor e a gente vê quantas mulheres estão escrevendo esse ano. É uma alegria enorme”, completa Letícia.

Para escritora da Editora Xará, evento "conseguiu integrar essa rede literária à literatura local"
Para escritora da Editora Xará, evento "conseguiu integrar essa rede literária à literatura local" |  Foto: O São Gonçalo

Algumas destas editoras, como a própria Xará ou as editoras do Grupo Gaia - Afeto, Muiraquitã e Serpentine -, já são veteranas no evento e aproveitam a experiência para atrair leitores que já as conhecem de edições passadas. “Acho que é a nossa quinta Flim, então as pessoas já conhecem a gente. Os leitores, por exemplo, vêm procurar livros que sejam continuação de livros que compraram no passado, ou vêm comprar os mesmos para dar de presente. Isso ajuda”, explica Roberta Souza, escritora e responsável pelo Grupo Gaia.

Editoras do Grupo Gaia marcam presença pror mais um ano na Festa Literária
Editoras do Grupo Gaia marcam presença pror mais um ano na Festa Literária |  Foto: Felipe Galeno

Além dos veteranos, há também a presença de editoras novatas, que contam com o espaço para crescer no setor e fortalecer a produção cultural local. É o caso da editora Azul de Saturno, que nasceu como ponto de cultura no município, promovendo ações independentes, e estreou como editora em 2025.

“A gente faz trabalhos sociais e a nossa editora nasceu disso; o ponto de cultura fomenta as ideias que vão sair nos livros. Para nós, é um sonho estar aqui. Nesses 10 anos de Flim, eu participei de todas as edições, vindo como espectador. E agora, estar aqui com a minha editora vendendo os meus livros é enriquecedor. Quando a gente fala com o leitor, conta que mora aqui também, a gente vê a importância de se reconhecer. É uma questão de pertinência, de reconhecimento”, conta o escritor e ilustrador Luis Nassor, responsável pela Azul de Saturno.

Responsável por editora Azul de Saturno celebra primeiro ano do ponto de cultura na Flim
Responsável por editora Azul de Saturno celebra primeiro ano do ponto de cultura na Flim |  Foto: O São Gonçalo

Além da origem na cidade, o que une as editoras é o desejo de fortalecer os hábitos de leitura no município. Apesar dos desafios de se fazer literatura independente, a maioria dos autores concorda que o momento é positivo para a promoção de obras e artistas maricaenses. Para a autora parceira da editora Proverbo Rita Carvalho, esse movimento segue uma tendência dos últimos anos desde a crise da Covid-19.

“O pós-pandemia trouxe uma esperança maior, porque as pessoas começaram a buscar práticas de autocuidado e a leitura saudável passou a ser mais vista como alternativa para a nutrição mental. Isso ajuda na saúde mental, no bem-estar. Eventos como o da Flim fazem com que não apenas se fortaleça a literatura brasileira e regional, mas também ajude na qualidade de vida e bem-estar das pessoas”, conta Rita.

"Leitura saudável passou a ser mais vista como alternativa para a nutrição mental", destaca autora da editora Proverbo
"Leitura saudável passou a ser mais vista como alternativa para a nutrição mental", destaca autora da editora Proverbo |  Foto: Felipe Galeno

A Flim acontece até o próximo domingo (14), na Orla do Parque Nanci, das 8h às 20h. A entrada é gratuita. De sexta (12) a domingo (14), o palco do evento recebe apresentações musicais das 20h às 23h. Thiago Martins, Jorge Vercillo e Mari Fernandez se apresentam nos três dias, também com entrada franca.

