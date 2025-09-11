Animação garantida na festa de 135 anos de SG com Alexandre Pires, Simone Mendes e mais; Confira!

Atrações para a celebração dos 135 anos de São Gonçalo - Foto: Reprodução/Instagram/São Gonçalo Fest

Atrações para a celebração dos 135 anos de São Gonçalo - Foto: Reprodução/Instagram/São Gonçalo Fest

Em comemoração aos 135 anos de São Gonçalo, no próximo dia 22 de setembro, a cidade vai receber artistas consagrados nos mais variados estilos musicais como sertanejo, pop e gospel, durante os cinco dias de festa.

Além das outras atrações programadas para o evento, como o desfile cívico-militar e a apresentação da Orquestra Municipal, a São Gonçalo Fest vai receber nomes de destaque da música brasileira para agitar ainda mais a comemoração e os gonçalenses.

Confira as atrações musicais:

Quinta-feira (18/09) - Padre Fábio de Melo

Sexta-feira (19/09) - Matheus Fernandes e Pedro Sampaio

Sábado (20/09) - Alexandre Pires e Pagode do Adame

Domingo (21/09) - Tiee e Simone Mendes

Segunda-feira (22/09) - Thales Roberto

Os artistas irão se apresentar na Arena São Gonçalo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho (em frente ao Atacadão), a partir das 18h, com entrada gratuita durante todos os dias.

Após a divulgação dos nomes dos artistas, nas redes sociais, os gonçalenses aprovaram a escolha.

“Thalles Roberto, adorooo”, escreveu uma internauta. “Melhor show da vida é do Alexandre Pires, artista completo que gosta de quem não vai se arrepender”, confessou outra. “Simone arrasou”, disse uma terceira.