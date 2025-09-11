Animação garantida na festa de 135 anos de SG com Alexandre Pires, Simone Mendes e mais; Confira!
Ao todo serão 5 dias de apresentação com entrada gratuita
Em comemoração aos 135 anos de São Gonçalo, no próximo dia 22 de setembro, a cidade vai receber artistas consagrados nos mais variados estilos musicais como sertanejo, pop e gospel, durante os cinco dias de festa.
Além das outras atrações programadas para o evento, como o desfile cívico-militar e a apresentação da Orquestra Municipal, a São Gonçalo Fest vai receber nomes de destaque da música brasileira para agitar ainda mais a comemoração e os gonçalenses.
Confira as atrações musicais:
Quinta-feira (18/09) - Padre Fábio de Melo
Sexta-feira (19/09) - Matheus Fernandes e Pedro Sampaio
Sábado (20/09) - Alexandre Pires e Pagode do Adame
Domingo (21/09) - Tiee e Simone Mendes
Segunda-feira (22/09) - Thales Roberto
Os artistas irão se apresentar na Arena São Gonçalo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho (em frente ao Atacadão), a partir das 18h, com entrada gratuita durante todos os dias.
Após a divulgação dos nomes dos artistas, nas redes sociais, os gonçalenses aprovaram a escolha.
“Thalles Roberto, adorooo”, escreveu uma internauta. “Melhor show da vida é do Alexandre Pires, artista completo que gosta de quem não vai se arrepender”, confessou outra. “Simone arrasou”, disse uma terceira.