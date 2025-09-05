Flim 2025: Em sua maior edição, Festa Literária Internacional de Maricá atrai centenas de pessoas no primeiro dia de evento

A Feira Literária Internacional de Maricá (Flim) abriu a 10ª edição, a maior da história do evento com mais de 70 mesas - Foto: Enzo Britto

Começou! Um dos maiores eventos de literatura da região deu início à sua programação nesta sexta-feira (05). A Feira Literária Internacional de Maricá (Flim) abriu a 10ª edição, a maior da história do evento com mais de 70 mesas, debates e apresentações com diversas atrações gratuitas para públicos de todas as idades na orla do Parque Nanci. Com palestras, debates e shows, a feira transforma Maricá na capital literária da Região Metropolitana pelos próximos dias, até o encerramento no dia 14 deste mês.

Neste ano, a grande homenageada do evento é a escritora, poeta e pesquisadora brasileira Conceição Evaristo. A mineira, que escolheu a cidade de Maricá como lar, é uma das vozes mais significativas da literatura contemporânea, especialmente no que se refere à representação da experiência negra e das questões de gênero.

“Toda a minha obra estará disponível no evento, e eu estarei presente para conversar com leitores e dar autógrafos. Além disso, vai ser uma oportunidade para estar com vários escritores e escritoras do país”, convida Conceição Evaristo, vencedora de prêmios como o Jabuti.

Abertura da Flim

Vice-prefeito de Maricá, João Maurício de Freitas (PT) esteve presente na abertura do evento | Foto: Enzo Britto

A Feira está dividida em tendas. Na tenda central, a "Papo Flim", onde estarão concentradas as maiores mesas, uma abertura interativa do evento aconteceu às 17h30 desta sexta (5), com apresentação de dança de alunos da rede municipal de ensino e falas de boas vindas de nomes da política maricaense, como o vice-prefeito de Maricá, João Maurício de Freitas (PT), da embaixadora da Flim 2025, professora Denize Cardim, e do secretário de educação, professor Rodrigo Moura, homenageado e aplaudido de pé pelos presentes

"Hoje celebramos a tão especial décima edição da Flim, que tem como homenageada a escritora Conceição Evaristo, que ecoa resistência, identidade e ancestralidade [...] Maricá mostra ao Brasil que a literatura é a força da transformação coletiva [...] Deixo uma citação de Carlos Drumont de Andrade: "A leitura é uma fonte inesgotável de prazer". Que a Flim continue sendo para todos nós a fonte que nos desperta e que sacia nossa sede", disse a embaixadora.

"Que a Flim continue sendo para todos nós a fonte que nos desperta e que sacia nossa sede" | Foto: Enzo Britto

Ainda na tenda Papo Flim, a abertura foi seguida pela roda de conversa na Mesa 1, às 18h, com o tema Crônicas Urbanas. Os participantes convidados [acadêmico Ruy Castro e o sociólogo Jessé Souza,] sob mediação do escritor Edney Silvestre, abordaram o conceito de ralé brasileira em um debate marcado pela troca de conhecimento.

“Quando falo em ‘ralé brasileira’, não me refiro a um insulto, mas a um grupo social historicamente excluído dos direitos básicos. É uma classe formada pela negação: da educação, da saúde, do reconhecimento como cidadãos plenos que vivem em uma condição de "subcidadania", explicou o sociólogo Jessé Souza.

Para todas as idades

O público juvenil também recebe uma vasta opção de atividades ao ser contemplado com a tenda FLIM Jovem. Movimento estudantil, carreiras, hip-hop, debates sobre esportes, liberdade e vidas periféricas. Participação de Projota, Thalita Rebouças, Faiska e Fumassa.

Tem ainda, a FLIMzinha, com uma programação específica para os pequenos leitores, com contação de histórias, pintura facial, personagens de desenhos animados e até samba, com a Mangueira do Amanhã, entre outras atrações.

Durante toda a festa, uma grande tenda terá os estandes de editoras e grupos de escritores onde acontecerão lançamentos de livros, sessões de autógrafos e venda de títulos.

No encerramento de cada dia de evento, a Feira ainda conta com a apresentação de grandes cantores como Seu Jorge, Mari Fernandez, Jorge Vercillo e Thiago Martins às sextas, sábados e domingos, com shows a partir das 22h.