São Gonçalo prepara programação para celebrar os 135 anos de emancipação

São Gonçalo vai comemorar os 135 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 22 de setembro e a população não vai ficar de fora deste marco. A programação do mês de aniversário da cidade vai contar com o desfile cívico-militar, apresentação da Orquestra Municipal, encontro esportivo e mais uma edição do já consagrado São Gonçalo Fest.

Quem passa pela Arena São Gonçalo, em Alcântara, já pode ver a montagem do palco do São Gonçalo Fest, que receberá grandes artistas. O festival é realizado pela Dual Produções e conta com apoio institucional da Prefeitura. A cantora Simone Mendes e o cantor Alexandre Pires já são nomes confirmados na edição deste ano, que começa no dia 18 de setembro e segue até o dia 22.

O evento é totalmente gratuito e também terá shows de pop, funk, gospel e católico. Os portões serão abertos às 19h. No último ano, o São Gonçalo Fest reuniu, em média, cerca de 60 mil pessoas por dia para curtir os shows. A Arena São Gonçalo fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho (em frente ao Atacadão).

A Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob regência do maestro Paulo Guarany, sobe ao palco do Teatro Municipal, no dia 19 de setembro (sexta), às 19h. O evento terá entrada gratuita e está sujeito à lotação do local. O Teatro Municipal fica na Avenida Feliciano Sodré, 100, Centro.

No dia 22 de setembro, dia em que a cidade celebra os 135 anos, o Centro da cidade recebe o tradicional Desfile Cívico-Militar, a partir das 8h, reunindo milhares de pessoas. O desfile terá a apresentação de tropas das Forças Armadas, instituições militares e assistenciais, entidades representativas da sociedade civil, de ensino e de saúde.

A Secretaria de Esporte e Lazer vai realizar um encontro de todas as modalidades do Projeto Qualidade de Vida e Longevidade, no dia 20 (sábado), na Praça Zé Garoto, a partir das 9h. Com mais de mil alunos, o projeto garante aulas de Ginástica, Funcional, Dança de Salão, Tai chi chuan e Zumba. Já no dia 26 (sexta-feira), a secretaria realiza o Baile da Cidade, que será uma grande noite de celebração do aniversário da cidade, com apresentação da Orquestra Municipal. O evento será no Clube Esportivo Mauá, às 18h.