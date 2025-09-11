Bolso do gonçalense vai pesar: passagem pode subir para R$ 5,94 com reajuste de 50%

Os ônibus municipais de São Gonçalo poderão ter tarifas mais altas. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), em decisão liminar concedida em tutela de urgência ao Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj). Por causa da medida, a passagem, que atualmente custa R$ 3,95, será elevada para R$ 5,94 em até 30 dias.

A decisão atende a uma ação movida pelo sindicato, que informou sobre a defasagem no valor da tarifa e a necessidade de recomposição das empresas de transporte coletivo que circulam em São Gonçalo.

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio de nota, informou que acionou a Procuradoria Geral do Município para estudar a decisão e tomar medidas judiciais que possam reduzir o impacto financeiro para os passageiros.

O novo valor, de R$ 5,94, ainda não possui data definida para entrar em vigor. Entretanto, a decisão judicial determina que a nova tarifa comece a valer em até 30 dias. Se não houver reversão da decisão, o novo valor representará um aumento de 50,38% em relação à tarifa atual.

Os cerca de 1 milhão de habitantes que utilizam os transportes coletivos municipais sofrerão forte impacto econômico, pois, com a nova tarifa, São Gonçalo terá uma das passagens mais caras da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.