OSG na Flip: criado por gonçalense, sarau de poesia Fogueira do Príncipe esquenta última noite de Flip

Inspirado por um dos mais tradicionais saraus de poesia de Rio, o sarau Fogueira do Príncipe aqueceu a última noite da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, de 2025. Criado pelo gonçalense João Luiz de Souza, o João do Corujão, o evento aconteceu ao redor de uma fogueira armada no quintal da Casa do Príncipe João Orleans de Bragança na noite deste sábado (02).

João, que é professor de literatura brasileira e estudioso de literatura africana, explica que o projeto na Flip é um derivado de seu Corujão da Poesia, iniciativa de extensão e cultura da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) criada há mais de duas décadas em São Gonçalo. A versão de Paraty já acontece também há algumas décadas, como explica o professor.

João Luiz de Souza | Foto: Fábio Alves

“Eu vim parar na Flip porque a professora Marlene Salgado de Oliveira me pediu para representá-la na primeira Flip. E, quando eu cheguei aqui, as pessoas já sabiam do sarau que eu fazia. Aí o Dom João de Orleans e Bragança, que reside aqui nesta casa disse: ‘vamos fazer um sarau aqui também’”, relembra João.

Nas últimas edições, o evento não chegou a acontecer por conta da mudança de data da Flip, que aconteceu em um período mais quente no ano. “Fogueira e verão não combinam”, justifica João. Mesmo assim, o evento voltou com tudo neste ano e reuniu dezenas de amantes da poesia, que declamaram seus versos ao redor do fogo.

“É um espaço para todo mundo falar e tem tudo a ver com a vocação da Flip, que é a difusão do prazer da leitura e o amor à literatura”, destaca o professor.