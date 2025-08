OSG na Flip: revista de Niterói celebra poesia de Paulo Leminski

Poeta, ensaísta, publicitário e músico, Leminski ficou conhecido como um dos principais representantes da poesia marginal e da literatura de vanguarda do país no século passado - Foto: Divulgação

Um dos ícones da poesia brasileira está sendo celebrado por toda parte em Paraty; o curitibano Paulo Leminski, falecido em 1989, é o autor homenageado nesta edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e está na capa de uma das principais publicações literárias de Niterói, a Revista Lira. A revista de poesia aproveitou sua primeira passagem pelo festival de literatura para lançar uma edição limitada dedicada ao poeta, nesta sexta (01), na Casa Gueto, no Centro Histórico de Paraty.

Poeta, ensaísta, publicitário e músico, Leminski ficou conhecido como um dos principais representantes da poesia marginal e da literatura de vanguarda do país no século passado. Seus textos costumavam misturar referências eruditas com elementos populares, como trocadilhos e gírias. Sucesso de crítica e público, seu estilo costuma inspirar poetas da nova geração até hoje.

Na 11ª edição da Lira, a proposta é trabalhar justamente a partir destes autores inspirados pelo poeta. “A gente fez uma edição muito especial. Fizemos um convite a poetas para celebrarem o Leminski a partir da sua própria poesia. Então, esse convite para dialogar com o Leminski é muito presente e é muito gostoso de fazer”, destaca o curador de conteúdo da revista, Marcelo Aceti.

A matéria de capa da edição ficou à cargo do poeta Fábio Pessanha, que é autor de uma tese acadêmica sobre Leminski. Para ele, falara do autor é falar de uma literatura que atrai pela complexidade sem recair na arrogância. “Eu acho que é importante falar dele por ele ser um poeta que traz temas complexos e ao mesmo tempo muito convidativos. É como diz o título de uma das obras dele: são ‘caprichos e relaxos’. É uma relação da concentração e da descontração. São textos que chegam às pessoas em várias camadas de percepção”, afirma.

A jornalista responsável pela Lira, Evelyn Murad, enfatiza que essa edição ganha ares de especial por, para além da homenagem a Leminski, dialogar com os objetivos de reflexão poética da própria revista e do próprio evento em Paraty, do qual a Lira participa pela primeira vez.

“O objetivo é dar voz e divulgar a arte lírica em suas mais diversas manifestações. A gente traz a poesia e a literatura de todos os lugares, em todos os seus estados. E ter isso na nossa primeira Flip é a realização de um sonho, ainda mais estando na casa Gueto, que é uma casa super importante aqui na Flip, já consolidada”, elogia a jornalista.

Participaram desta edição da Lira os poetas Carla Pepe, Bianca Bianchi, ⁠Jackeson Lacerda, Alcimare Dalbone, Giselle Oliveira, Jordão Pablo de Pão, Daiane Pereira Rodrigues, ⁠Angel Cabeza, Luiza Leite Ferreira, Liz Negrão, ⁠Túlio Velho Barreto e ⁠Rafael Masim.