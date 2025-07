OSG na Flip: com mais de 20 mesas literárias, festival em Paraty acontece até domingo (03)

A equipe do jornal O São Gonçalo veio à Paraty, no litoral fluminense, para acompanhar a 23a edição da Festa Literária Internacional da cidade, a Flip, que começou nesta quarta-feira (30) e acontece até o próximo domingo (03). Considerado um dos maiores festivais de literatura da América Latina, o evento conta com 21 mesas literárias na programação oficial, além de diversas atividades paralelas realizadas por editoras parceiras e espalhadas pelas ruas da cidade histórica.

A programação oficial começou na noite desta quarta (30) com uma celebração ao autor homenageado deste ano: Paulo Leminski. O músico e escritor Arnaldo Antunes conduziu a primeira mesa da programação oficial com uma celebração da obra de Leminski, que foi poeta, ensaísta, tradutor e ficou conhecido pela abordagem vanguardista em suas obras, que misturam referências eruditas e populares.

“Ele discorria com desenvoltura sobre poesia de várias épocas, línguas e culturas. Mas era uma erudição sem ostentação, sem empáfia nenhuma, trazendo dos clássicos o que era vital, o que continua a nos dizer alguma coisa hoje em dia”, afirmou Antunes, que foi amigo do poeta. A obra de Leminski inspirou a própria estrutura da programação, segundo a curadora Ana Lima Cecilio.

“O Leminski serviu como norte para montar uma programação, além de cheia de poesia, com muita arte misturada. Ele fazia também música e pensava poemas visuais. Isso está refletido na programação inteira”, destacou a curadora. Uma das principais obras da bibliografia do autor curitibano “Caprichos e Relaxos”, batizou um dos palcos principais do evento. As mesas literárias acontecem no Auditório da Matriz, na praça central da cidade.

A programação reúne dezenas de autores, 16 deles internacionais. Eles debatem sobre a relação entre a literatura e diferentes questões sociais e culturais nas mesas principais, além de promoverem oficinas e outras atividades para o público jovem e infantil nas sessões FlipZona e Flipinha. Além das 21 mesas oficiais, o evento conta com dezenas de mesas paralelas nas casas parceiras.

