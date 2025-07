Clube Goods: sucesso das férias em shopping de Niterói é prolongado até 03 de agosto

Ainda dá tempo de curtir a última semana das férias com uma atividade que é pura imaginação, cor e afeto. Inspirado no universo lúdico das ilustrações que encantam crianças e adultos, o Clube Goods é um espaço temático que convida os pequenos a explorarem a criatividade de forma leve, sensorial e divertida.

Pensado para estimular a imaginação e transformar o tempo livre em experiências memoráveis, o Clube teve sua programação prolongada para seguir encantando até o dia 03 de agosto, tamanha a procura e o sucesso com o público. O ambiente, localizado no hall da Universo, no 2º piso, é voltado para crianças de 03 a 14 anos, das 14h às 20h, e acesso mediante resgate de cupom pelo app Clube+.

Mais do que uma atração de férias, o espaço se revela como uma poderosa ferramenta de estímulo ao desenvolvimento infantil, inclusive para crianças com necessidades específicas. Quem reforça essa visão é a psicopedagoga Ana Luiza Figueiró, responsável pelo Espaço Interativo Recriar, localizado na sala 309 do shopping.

"A neurociência já comprovou que a plasticidade cerebral é real. E por acreditar nisso, desenvolvo meu trabalho com base em estímulos constantes, vivências em diferentes ambientes e na construção de rotinas previsíveis, que ajudam nossas crianças a se desenvolverem com mais segurança”, explica Ana.

A psicopedagoga compartilha uma vivência emocionante com um de seus pacientes, uma criança com TEA (Transtorno do Espectro Autista), nível de suporte 3, que participou da atividade no Clube Goods. “Preparamos essa criança com antecedência, explicando como seria o espaço, o que ela veria, ouviria, faria. E o resultado foi lindo. Ela pintou com firmeza, apontou imagens, falou palavras que já tinha interiorizado como boca, sapo, au-au. Demonstrou evolução no controle motor e encantamento com cada detalhe.”

Segundo Ana, experiências como essa não apenas estimulam o aprendizado, mas ampliam o repertório emocional e sensorial da criança: “Depois, fomos até a praça de eventos do shopping. Ela brincou no pula-pula, na piscina de bolinhas e no escorrega, seguindo as orientações sobre como subir e descer com autonomia. Isso mostra o quanto vivências preparadas e acolhedoras fazem a diferença.”

Ela finaliza destacando a importância de espaços que considerem a diversidade das infâncias: “Sou muito privilegiada em trabalhar em um lugar que se preocupa em oferecer atividades para crianças típicas e, principalmente, atípicas.” No Multicenter Itaipu, o brincar é também um caminho de desenvolvimento, conexão e afeto.

Mais informações e o regulamento completo da ação estão disponíveis no aplicativo oficial do shopping.

Serviço

Shopping Multicenter Itaipu

Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 – Itaipu, Niterói – RJ

Clube Goods – Até o dia 03 de agosto

Mais informações no app Clube+ ou nas redes sociais oficiais