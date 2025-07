Espetáculo do Coletivo Afromaré faz apresentações e oficinas gratuitas em Niteroi

O Coletivo AfroMaré volta aos palcos com o espetáculo-manifesto “Dos Nossos Para Os Nossos”, projeto contemplado pelo Edital Fluxos Fluminenses, que cumpre circulação até o mês de agosto de 2024 com apresentações e oficinas gratuitas em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro.

Após uma temporada de estreia com grande repercussão no Teatro Ruth de Souza (2023) e passagens por importantes espaços culturais da cidade como o Museu da Maré, Teatro Glauce Rocha e o Café Pequeno, o espetáculo retorna em circulação com apresentações gratuitas e oficinas artísticas.

A proposta do Coletivo AfroMaré é valorizar a cultura preta brasileira e combater o racismo estrutural, por meio de uma encenação contemporânea que utiliza o metateatro, projeções mapeadas, coreografias, músicas autorais e dramaturgia potente.

Sobre o espetáculo

“Dos Nossos Para Os Nossos” nasceu a partir de uma esquete homônima criada em 2018 por Êlme e Patrick Congo. A peça desenvolve-se como um manifesto que resgata narrativas silenciadas da população negra, denuncia o apagamento histórico e propõe uma reflexão profunda sobre identidade, resistência e futuro.

A montagem já contou com a presença de importantes nomes da cena artística nacional e internacional, como Ariane Mnouchkine, Marco Nanini, Renata Sorrah, Juliana Carneiro da Cunha, Maria Ceiça, entre outros.

Sinopse

Dois reis. Duas trajetórias. Uma narrativa. Aqui, um Brasil desabrasileirado é denunciado. A partir de um jogo cênico atravessado por imagens, projeções e sons, o espetáculo manifesto conta a história desses corpos ancestrais que questionam a civilização atual através da valorização de toda uma ancestralidade.

Agenda:

Serviço temporada e oficinas - circulação fluxos

- Centro Eco Cultural Sueli Pontes

Dias 09 e 10/08 - Sábado e Domingo às 16 horas.

Oficina: A Cena Contemporânea e a Dramaturgia da Favela.

Dia 10/08 Domingo das 10h às 13h com coletivo.

Endereço: Av. Celso Kelly, 378- Piratininga- Niterói- RJ

FICHA TÉCNICA:

Dramaturgia: Coletivo AfroMaré

Elenco: Leandro Guedes, Leona Kalí, Lucas da Silva, Patrick Congo, Rafael Rougues, Thiago Manzotti – Standin: Vanu Rodrigues

Direção: Tiago Ribeiro

Assistente de Direção: Leandro Guedes

Direção Musical: Renata Tavares

Assistente de Direção Musical: Yuri Domingues

Preparação Corporal e Direção de movimento: Gabriela Luiz

Figurinos: Tiago Ribeiro

Assistente de Figurino: Jade Cardozo

Iluminação: Lucas da Silva

Operação de luz em cena: Lucas da Silva e Roger Neri

Cenografia: Flávio Vidaurre e Rafael Rougues

Designer Gráfico: Flávio Vidaurre

Fotografia: Thiago dos Santos

Edição de vídeos: Leandro Guedes

Mídias sociais: Leona Kali, Rafael Rougues, Thayna Rodrigues

Produção Audiovisual: Coletivo AfroMaré

Câmera e Montagem: Leandro Guedes e Tiago Ribeiro

Projeção e Vídeo Mapping: Leandro Guedes

Direção de Produção: Vanessa Greff

Assessoria de Imprensa: Dia Comunicação

Assistente de Produção: Bianca Barbosa

Coordenação administrativa e financeira: Alexandra Arakawa

Idealização: Êlme e Patrick Congo

"Dos nossos para os nossos" é mais do que teatro: é ancestralidade, presença e futuro. É o Brasil preto em cena."