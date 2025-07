Mega-Sena acumulada com valor de R$ 51 milhões faz apostadores sonharem

Após a Mega-Sena acumular mais um vez, os apostadores poderão concorrer ao prêmio de R$ 51 milhões em todo o Brasil. A alta quantia desperta nos jogadores inúmeros sonhos e planos, que vão desde viagens internacionais a fundar uma ONG. Independente dos objetivos, os apostadores seguem em busca do prêmio e lotam as casas lotéricas de Niterói.

O concurso 2.894 da Mega-Sena poderá receber apostas até às 19h desta terça-feira (29), podendo ser realizadas em casas lotéricas ou por meio da internet, com os bilhetes valendo R$6. O sorteio, que ocorrerá às 20h, será transmitido ao vivo pelo canal da caixa no Youtube.

Leia também:

Espetáculo do Coletivo Afromaré faz apresentações e oficinas gratuitas em Niterói

Demitido após lamentar reajuste de R$ 0,20 no vale-alimentação, ex-gari é recontratado em São Gonçalo



O prêmio de R$ 51 milhões atrai os apostadores para as casas lotéricas mais próximas em busca de fazer o jogo e quem sabe se tornar o novo milionário do país. Apesar da alta quantia chamar a atenção, muitas pessoas que fazem suas fezinhas têm sonhos simples.

“Eu sempre aposto, se eu ganhasse eu iria dividir com os meus filhos, com as minhas irmãs e a família. [...] A gente vai morrer e vai ficar tudo aí, então vamos ajudar quem precisa, a minha família precisa, realmente precisa, então eu acho que ajudar a família seria algo que faria de coração. Eu não penso em comprar nada, eu penso em passear, ficar um tempo em um lugar, ficar um tempo em outro de hospedagem, mas comprar eu acho que não, continuaria pagando aluguel, mas moraria onde eu quisesse, na hora que eu quisesse, comprar eu não acho vantagem. Para viajar, eu não penso no exterior, se eu pensar é Portugal, porque eu ia conseguir me comunicar. Agora, com a minha filha que já é viajada, tem mais experiência e fala inglês fluente, eu iria junto com ela conhecer a Europa”, contou a funcionária pública estadual Jacira Rodrigues Alves, 64 anos, sobre seus sonhos caso faturasse o prêmio da Mega-Sena.

A funcionária pública Jacira Alves contou que pretende ajudar a família com o valor do prêmio | Foto: Layla Mussi

Apesar de muitos planos e longa experiência com as apostas da loteria, a funcionária pública conta que infelizmente não tem muita expectativa de ganhar algum valor com as apostas, pois até o momento não acertou uma quantidade de números que fizesse ela mudar de vida.

“Eu não tenho muita expectativa não, às vezes eu acerto 5 números, sendo 2 em um jogo, 3 em outro jogo. Mas eu tenho sempre aqueles números certos, eu não mudo, como data de nascimento, até os números dos ônibus que passam na minha rua eu jogo e sempre jogo eles”, disse Jacira Rodrigues.

A apostadora sempre joga os mesmo números | Foto: Layla Mussi

Além de ajudar a família, o que muitas pessoas fariam, alguns apostadores têm o sonho de ajudar os mais necessitados, fazendo com que o prêmio se transforme em uma forma de proporcionar melhores condições de vida a uma população que, muitas vezes, são esquecidas.

“Com R$ 51 milhões, eu ajudaria minha família, eu também iria investir. Eu sempre tive o sonho de montar uma ONG para resgatar pessoas de rua, o meu dinheiro seria em tudo isso, em projetos, essas coisas assim. [...] Eu prefiro que ganhe mais de uma pessoa, pode dividir o prêmio, é um pouco para cada um”, disse a dona de casa, Francisca Janaína, de 43 anos.

Um dos sonhos da dona de casa Francisca Janaína seria fundar uma ONG | Foto: Layla Mussi

Entre os que buscam ficar milionário por meio dos jogos da Mega-Sena, entre os sonhos a serem realizados são as viagens e investimentos.

“Eu jogo eventualmente há 15 anos. Acho meio ilusório, apesar de não acreditar muito, o valor realmente é um atrativo. Sendo bem sincero, se eu ganhasse eu viajaria, é um sonho que todo mundo tem, certamente eu iria para uma Eurotrip. Investiria em imóveis e ajudaria os mais próximos, os familiares. Eu não tenho estratégia, porque sempre jogo os mesmo números”, revelou o funcionário público municipal, Cláudio Franco, de 41 anos.