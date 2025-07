Comédia musical 'Mudança de hábito' estreia domingo no Teatro Municipal de São Gonçalo

O tradicional curso de teatro da cidade, Oficina de teatro Gabriel Engel, responsável por sucessos como “O Rei Leão”, “Alice no país das maravilhas” e “A Canção dos oprimidos” sobe ao palco com a comédia musical “Mudança de Hábito”, uma adaptação do clássico sucesso dos cinemas, que promete emocionar e arrancar risos do público gonçalense.

A montagem tem direção e adaptação assinadas por Gabriel Engel e será apresentada em sessão única no dia 3 de agosto, às 19h, no Teatro Municipal de São Gonçalo.

A peça conta a história de Deloris Van Cartier, uma cantora de boate que, após testemunhar um crime, precisa se esconder em um convento para proteger sua vida. Em meio a um ambiente regrado e silencioso, ela transforma a rotina das freiras com seu talento musical, trazendo união, alegria e uma nova forma de enxergar a fé. Entre conflitos e descobertas, Deloris encontra um novo propósito, e mostra que a música pode ser um caminho de cura, amizade e transformação.

Serviço

Espetáculo: Mudança de Hábito

Data: 03 de agosto (sábado)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingressos: R$30 (meia entrada)

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: Instagram @oficinadeteatrogabrielengel

Ficha Técnica

Elenco: Angela Melo, Bhrenda Pimenta, Claudio Madureira, Jamylle Machado, João Lima, Karinna Salgueiro, Laís Marins, Lívia Santos, Lucas Conceição, Matheus Matias, Matheus Nascimento, Nancy Costa, Nath Pires, Pablo Roberto, Taissa Melo e Venceslau.

Adaptação e direção: Gabriel Engel

Assistência de direção: Jônatas Fernando

Direção musical: Charles Alves

Coreografias: Charles Alves, Paulo Fernandes e Gabriel Engel

Figurinos: Coletivo

Cenografia: Coletivo

Preparação vocal: Wallace Luz

Produção: Oficina de Teatro Gabriel Engel