'CRIA SG' abre nova turma de coral no Centro Cultural Joaquim Lavoura

As aulas do 'CRIA SG 2025' já começaram com uma série de cursos voltados para o desenvolvimento artístico da população de São Gonçalo. Entre os cursos oferecidos estão as aulas de coral, que abrirá mais um horário às terças-feiras, das 15h às 17h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão (Avenida Presidente Kennedy, 721 – Estrela do Norte).

As inscrições estarão disponíveis no período de 9 a 30 de junho e poderão ser realizadas exclusivamente pelo link: https://forms.gle/awxtn46twqnM3pDp8.

A aula de coral é ministrada pelo maestro Josias, que tem como objetivo formar um grupo polifônico para futuras apresentações.

O 'CRIA SG' é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo e oferece aos cidadãos uma oportunidade única de aprender e se desenvolver no campo das artes. O projeto abrange diversos interesses culturais e oferece cursos que vão desde teatro e dança a música e locução.