São Gonçalo sedia feira de beleza a partir do próximo domingo (15)

São Gonçalo irá receber, a partir do próximo domingo (15), o Expo Hair RJ 2025. Na 7ª edição de um dos maiores encontros da beleza da região, estarão presentes marcas e profissionais da área e serão oferecidos cursos para quem quiser aprofundar seus conhecimentos no setor. O evento, que recebe o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de junho, das 9h às 19h, no Sesc São Gonçalo, no bairro Estrela do Norte, e a expectativa de público é de 9 mil pessoas.

Dentre os destaques desta edição estão mais de 60 expositores das melhores marcas de todo o Brasil; 15 cursos e workshops com profissionais renomados do setor, além de cursos gratuitos do Sebrae e Senac; campeonato de trancistas e barbeiros; espaço social com arrecadação de alimentos e brinquedos para o projeto Amigo da Infância, dentre outros.

O Expo Hair tem como principal objetivo impulsionar o mercado, qualificar profissionais e promover networking. O evento conta com apoio do Sebrae, Fecomércio, Senac, Sesc, Sintaclus e Sindsalões. A realização é do Grupo TB PRO EVENTO.

A entrada no Expo Hair RJ 2025 é solidária: basta doar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo para contribuir com a causa social da ONG Amigo da Infância, que atende crianças em situação de vulnerabilidade. Para se inscrever de forma gratuita no Expo Hair, garantindo sua vaga, basta acessar o link.

Serviço:

Expo Hair RJ 2025

Local: Sesc São Gonçalo, na Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo

Data: 15, 16 e 17 de junho

Horário: das 9h às 19h