Feira da Cultura no Lavourão: tradicional evento gonçalense conta com programação diversificada nesta sexta-feira (11)

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo promove, nesta sexta-feira (11), no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão, a já tradicional Feira da Cultura. Com uma programação diversificada, o evento reúne o melhor do artesanato, da gastronomia e da arte, ao mesmo tempo em que promove ações sociais e fomenta o apoio à economia comunitária.

Realizada das 10h às 17h, a feira é o ponto de encontro perfeito para quem deseja apoiar o trabalho dos artesãos locais, experimentar pratos típicos da culinária regional e participar de atividades culturais que promovem o intercâmbio de saberes e a valorização das nossas raízes.

"É um evento imperdível que celebra a riqueza da cultura local e oferece aos visitantes uma experiência única de imersão nas tradições da nossa região", afirmou a secretária de Turismo e Cultura, Júlia Sobreira.

O que esperar da Feira da Cultura no Lavourão:

- Artesanato

- Gastronomia

- Entretenimento

- Atrações variadas

- Ações sociais

- Palestras

- Exposições

- Rodas de conversa

Serviço:

Data: 11 de abril

Horário: 10h às 17h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura - Av. Pres. Kennedy, 721 - Estrela do Norte, São Gonçalo

Entrada gratuita