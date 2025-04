Porto da Pedra confirma Aluizio Mendonça na Direção de Carnaval

O carnaval do próximo ano começa a tomar forma com a divulgação do time que estará no comando do projeto de Mauro Quintaes para o 2026. Com algumas modificações no elenco, Fabrício Montibelo anunciou a permanência de Aluisio Mendonça na Direção de Carnaval do Tigre.

Experiente na função, ele iniciou sua trajetória na escola como componente de ala no ano de 1995. No início dos anos 2000, passou a integrar o time de Harmonia da vermelha e branca. No segmento, foi chefe de setor, diretor de alegorias até chegar à Direção Geral do quesito em 2012, tornando-se uma peça fundamental para o setor.

“Estou muito feliz, principalmente por ter a confiança da direção da escola no meu trabalho. Para 2026, é fundamental que a gente inicie o planejamento o quanto antes porque, a cada ano que passa, a disputa fica mais difícil”, comenta Aluísio que assumiu a Direção de Carnaval pela primeira vez em 2018. Desde 2022, o profissional acumula a Direção de Carnaval e Barracão do Tigre.

Leia também

Mais de 70 vagas de trabalho em São Gonçalo na próxima sexta-feira

Campanha de doação de sangue segue ativa, com foco nos feriados de abril e maio