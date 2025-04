Feriadão de abril no CCBB RJ une literatura e inovação com festivais e Junta Local

Na semana em que o Rio de Janeiro será oficialmente nomeado a Capital Mundial do Livro de 2025 pela UNESCO, o CCBB embarca na literatura e na inovação para trazer ao público uma programação diversa e intensa para aproveitar os dias de folga.

Começando com o World Creativity Day (WCD), nos dias 21, 22 e 23 de abril, edição carioca do maior festival colaborativo de criatividade do mundo, trazendo o tema “Gerações criativas: transformando talentos em impacto”. Serão mesas de debate, encontros, conferências, agenda cultural, concurso de startups, exibição de documentários, feira sustentável, lançamento de livros, painéis da FLUP (Festa Literária das Periferias), concurso literário, entre outras atividades. O acesso é mediante inscrição, pelo site do CCBB ou do WCD.

Já aqueles que não resistem à boa comida e a um bom livro podem anotar: Junta Local + FLOPEI, dias 26 e 27! A segunda edição da Festa Literária dos Ocupantes da Praça XV e Imediações (FLOPEI) promete celebrar a literatura e o Centro do Rio, se unindo à deliciosa feira gastronômica da Junta Local, Tijuana, Blooks, LIBRE e a outros parceiros do Projeto Reviver, em um evento que se estende por todo o circuito da região. A edição desse ano contará com a participação de editoras, livrarias, sebos e artistas gráficos que amam o papel e o centro da cidade, movimentando ainda mais a Capital Mundial do Livro. A literatura infantil não fica de fora, com contações de histórias e oficinas realizadas dentro do CCBB, para incentivar ainda mais os pequenos leitores. Não pode faltar uma trilha sonora para embalar esses encontros, então o Palco da Junta, montado em frente ao CCBB, recebem Afroribeirinhos e Josiel Konrad no sábado (26) e Afrojazz no domingo (27).

A entrada para todos os eventos é gratuita.

Pra quem ama o CCBB e quer levar um pouquinho pra casa, no próximo dia 26, o CCBB RJ promove mais uma edição do seu já tradicional Bazar de Catálogos e Brindes. Dessa vez, em comemoração à escolha do Rio como Capital Mundial do Livro, o tema será 'Conectando Leitores'. Das 11h às 18h, os participantes poderão trocar 1 livro de qualquer gênero literário por um catálogo ou brinde do CCBB. Não serão aceitos livros didáticos e técnicos. Os livros arrecadados serão doados para a Favelivro, movimento que leva leitura às comunidades e periferias do Rio de Janeiro.

Como não se pode falar de literatura sem falar da Biblioteca Banco do Brasil, vale o convite para conferir alguns dos mais de 250 mil itens do acervo, que fica no 5º andar do CCBB, e seguirá aberta todos os dias (exceto terça), das 9h às 20h.

SERVIÇO

Entrada gratuita

WORLD CREATIVITY DAY

21, 22 e 23 de abril

Diversos horários e espaços

Programação completa em bb.com.br/cultura e nas redes sociais

Inscrições em worldcreativityday.com/brazil

BAZAR CCBB DE CATÁLOGOS “CONECTANDO LEITORES”

26 de abril

Sábado, das 11h às 18h

Térreo

JUNTA LOCAL + FLOPEI NO CCBB

Dia 26 e 27 de abril

Área externa, Auditório e Sala de eventos do 3º andar

Sábado e domingo, das 12h às 19h

Benefício especial: Clientes Banco do Brasil que utilizarem cartão Ourocard para pagamento ganharão 20% de desconto em todas as barracas.

Programação musical

26/04

15h30: Afroribeirinhos

17h30: Josiel Konrad

27/04

17h: Afrojazz