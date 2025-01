Tartaruga resgatada em Niterói com linha de pesca no pescoço volta ao mar

Quase cinco meses após ser resgatada com uma linha de pesca presa no pescoço na Praia das Flechas, no Ingá, em Niterói, a tartaruga marinha Maricota retornou ao mar nesta semana. O animal passou por reabilitação nos últimos meses e foi reintroduzida a seu habitat pelo Projeto Aruanã na última quarta (08). A soltura da tartaruga aconteceu na Praia de Itaipu.

A tartaruga foi encontrada por um fotógrafo em agosto do ano passado. Ela estava com ferimentos no pescoço e dificuldade de respirar por conta da linha de pesca esportiva presa. O resgate foi realizado pelo Aruanã, que conduziu o animal para a recuperação, onde ela foi batizada "Maricota". A reabilitação foi acompanhada pelo iniciativa Econservation, através do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) da Bacia de Santos. Segundo responsáveis pelo Aruanã, o animal está bem e voltou a praia plenamente recuperado.

