Fachada e retábulo da Paróquia São Gonçalo são tombados pelo município

A iniciativa do projeto de lei partiu da Câmara Municipal de São Gonçalo, de autoria do Vereador Alexandre Gomes - Foto: Divulgação

A celebração do dia do padroeiro da cidade ganhou um significado especial para a Paróquia São Gonçalo neste dia 10 de janeiro. Foi sancionada pelo prefeito Capitão Nelson a lei municipal de tombamento da fachada e do retábulo da Igreja Matriz. A medida tem a finalidade de preservar, conservar e pleitear verbas para futuros restauros dessa construção histórica do século XVI.

A iniciativa do projeto de lei partiu da Câmara Municipal de São Gonçalo, de autoria do Vereador Alexandre Gomes. A medida se junta a tantas outras ações de restauração da paróquia, que há dez anos recebe importantes obras, onde foram investidos mais de R$6 milhões nesse período, somente com a ajuda da comunidade paroquial.

Além da fachada e do retábulo, duas imagens do século XVII de São Francisco de Paula e de Nossa Senhora do Ó, e uma imagem do século XVIII de São Gonçalo de Amarante também constam no tombamento.

O padre André Luis, que acompanha toda mobilização para a assinatura, ressalta a importância da Igreja como símbolo da cidade, que merece ser preservado: “Com esse ato, o poder Executivo e Legislativo de São Gonçalo preenchem uma lacuna que estava aberta há mais de oito décadas e certifica o reconhecimento da paróquia como patrimônio arquitetônico, cultural e histórico, uma identidade e símbolo do município.”

A partir do tombamento, será possível conseguir verbas estaduais e nacionais para as futuras restaurações da fachada e do retábulo.