Tartaruga com linha de pesca no pescoço é resgatada em Niterói

Uma tartaruga marinha que estava com uma linha de pesca amarrada ao pescoço foi resgatada por pesquisadores na Praia das Flechas, no Ingá, em Niterói, na manhã deste domingo (25). O animal foi encontrado respirando com dificuldade após ficar preso a uma linha de pesca esportiva. Por conta dos ferimentos, ela foi encaminhada para reabilitação.

A tartaruga foi registrada na última sexta-feira (23) por um fotógrafo da região. O Projeto Aruanã, que atua no monitoramento de tartarugas marinhas, foi acionado e enviou uma equipe de biólogos e pesquisadores à praia no Ingá no sábado (24). As tentativas de resgate não foram bem-sucedidas e o projeto precisou voltar a praia com uma equipe maior no domingo (25), quando conseguiu recuperar o animal.

Com 52,7 cm de comprimento de casco, a tartaruga foi resgatada com vida, mas apresentava ferimentos no pescoço por conta da linha. "Infelizmente, mesmo retirando a linha, ela está com um edema muito grande no pescoço e respirando com dificuldade. Por isso, vamos precisar encaminhar para a reabilitação", disse a a coordenadora do Projeto Aruanã, Suzana Guimarães.



O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos foi acionado para levar o animal a um centro de recuperação especializado e a tartaruga já foi marcada com anilhas para monitoramento.