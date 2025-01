Pássaros silvestres são apreendidos em Niterói

Policiais Militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Tiririca, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, apreenderam nesta quinta-feira (09) em Niterói, seis pássaros da fauna silvestre brasileira que eram mantidos em cativeiro sem as licenças necessárias. Os agentes chegaram ao local durante deslocamento que tinha como objetivo averiguar denúncia encaminhada pelo Linha Verde (2253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

De acordo com a 6ª UPAm, ao passar no Loteamento Remanso Verde Pendotiba, observaram um bar, onde havia pássaros dentro de gaiolas, penduradas na parede. Uma pessoa que estava no local se identificou como proprietário dos animais e, quando questionado acerca das anilhas e documentações para a criação, informou não possuir. Diante dos fatos, os agentes procederam à 81ª DP, onde a ocorrência foi registrada, sendo os três trinca ferros, dois coleiros e um tiziu, levados para a Secretaria de Pesca e Agricultura de Saquarema.

Leia também:

Polícia Civil prende homem acusado de estuprar a enteada e mais duas menores em SG

Homem é preso após ser agredido por populares durante tentativa de furto em Niterói

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd). LINHA VERDE, o Disque Denúncia do Meio Ambiente