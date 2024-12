Feira da Cultura de Natal celebra artesanato e gastronomia em SG

Com entrada gratuita, o evento promete ser uma celebração do espírito natalino - Foto: Divulgação

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo convida toda a comunidade para a Feira da Cultura Especial de Natal, que acontecerá nesta sexta-feira, 20 de dezembro, das 9h às 17h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura. Com entrada gratuita, o evento promete ser uma celebração do espírito natalino, oferecendo opções de presentes, decorações natalinas feitas à mão e uma variedade de delícias típicas desta época festiva.

A Feira das Artesãs em Movimento (FAM), iniciativa que marca presença nesta edição, tem como missão gerar oportunidades de trabalho para artesãs e empreendedores de São Gonçalo, incentivando sua independência financeira e valorizando o artesanato local.

Serviço:

Data: 20 de dezembro

Horário: 9h às 17h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura

Entrada: Gratuita

Obs: Em caso de condições climáticas adversas, existe a possibilidade de adiamento do evento para garantir a segurança e o conforto de todos os participantes.