Amigo Secreto: cinco ideias inusitadas para animar a troca de presentes

O final do ano é o momento perfeito para reunir amigos e familiares em uma confraternização recheada de comida, celebrações e brincadeiras. Mas, se você quiser inovar na tradicional troca de presentes do amigo oculto, fique de olho em cinco ideias que vão arrancar risadas de todos os parentes, amigos e familiares.

Amigo Ladrão

Começamos com uma ideia super engraçada, que pode causar certo estranhamento inicialmente, mas vai deixar todo mundo alegre: o Amigo Ladrão. Nessa brincadeira, os participantes compram e embrulham um presente. Vamos lá, a brincadeira funciona assim:

• Todos os presentes são colocados em uma mesa.

• Um sorteio definirá a ordem em que cada pessoa joga.

• O primeiro participante escolhe um presente. Quem ficar com o número um já sabe, né? Começa!

• Os próximos podem pegar outro presente ou "roubar" o presente de alguém, mas nunca o presente do primeiro "jogador".

• Cada presente pode ser trocado até 3 vezes (ou conforme a regra definida pelo grupo).

No final, todos abrirão seus presentes revelando o que escolheram, mas até chegar a esse ponto, você ouvirá ótimas gargalhadas.

O final do ano é o momento perfeito para reunir amigos e familiares em uma confraternização recheada de comida, celebrações e brincadeiras | Foto: Divulgação/Freepik

Leilão Surpresa

No Leilão Surpresa, os presentes são embalados de forma que ninguém saiba o que está dentro. Os organizadores distribuem uma quantia fictícia (aqueles dinheirinhos de brincadeira do banco imobiliário, sabe?) para que os participantes deem seus lances.

• Os pacotes são leiloados um de cada vez.

• Alguns presentes podem ser maravilhosos, como um panetone gostoso, que todos amam ganhar, enquanto outros podem ser péssimos, como limões dentro de uma caixa enorme. Isso torna tudo muito inusitado!

O objetivo é conseguir o melhor presente pelo menor preço! Essa loucura vai animar até o tio do pavê ou "pá comê".

Inimigo Secreto (ou Amigo da Onça)

Se o intuito é deixar a brincadeira mais descontraída, o Inimigo Secreto é a escolha ideal. Os presentes são pensados para provocar risadas ou até mesmo brincar com o que o amigo — ou melhor dizendo, inimigo — gosta ou deixa de gostar.

Sugestões de presentes:

• Camisetas engraçadas ou personalizadas.

• Canecas temáticas ou itens inusitados.

• Brinquedos antigos ou “kits de sobrevivência” divertidos.

Hmm! Mas não se esqueça de relembrar aos participantes que é uma celebração. Então, não exagerem na brincadeira para não ultrapassar os limites de alguém. A diversão é o objetivo!

Amigo Temático

Para facilitar a escolha dos presentes, defina um tema para o amigo secreto. Há muitas possibilidades, mas algumas são bem comuns todos os anos, como:

• Amigo Havaianas: todos ganham chinelos. É importante que os participantes informem suas numerações.

• Amigo Literário: ideal para aqueles que têm como paixão a leitura, onde cada participante recebe um livro. É bom ter uma dica sobre o que a pessoa gosta de ler.

• Amigo Chocólatra: esse nem precisa de explicações, é superfamoso e todos amam participar! Afinal, fim de ano também é tempo de fartura de alegrias e comida.

Escolher um tema pode ser legal para reuniões de grupos sociais, como o grupo do teatro, da aula de dança, do clube do livro... Enfim, vai de cada grupo de amigos!

Amigo Surpresa

O Amigo Surpresa proporciona uma emoção à brincadeira. Diferente do sorteio convencional, os nomes são revelados na hora da festinha. Cada participante deve levar um presente unissex, e a troca acontece de forma inesperada e divertida. É até mais simples que as outras ideias, mas não deixa de ser interessante:

• Os nomes serão sorteados no momento da troca.

• Cada pessoa descobre quem é quem ali.

E aí, é preciso conhecer todo mundo para evitar aquele constrangimento de “quem é ciclano?”. Essa ideia é uma boa pedida para grupos grandes ou para quem quer evitar muita organização.

Combinado não sai caro! Então, organize direitinho qual a melhor ideia para que o seu círculo social (amigos, família, parentes ou até colegas de trabalho) se divirta.

Sob supervisão de Marcela Freitas