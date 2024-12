Pipoca de rabanada: O sabor do Natal em uma versão crocante e irresistível

O Natal é uma época de tradições, aromas e sabores especiais, e entre os pratos mais queridos dessa celebração está a clássica rabanada. Inspirada nessa sobremesa natalina, a chef pipoqueira Patricia Coldibeli criou uma versão em pipoca gourmet. Crocante, aromática e perfeita para presentear, essa receita reinventa o sabor tradicional em um formato moderno, prático e com uma validade muito maior.

Conhecida como a maior chef pipoqueira do Brasil, Patricia, é especialista em transformar pipoca em arte, unindo técnica profissional e criatividade. Suas receitas gourmet não apenas conquistam paladares, mas também inspiram brasileiros que buscam investir em uma nova fonte de renda.

“Criei essa receita para dar um formato diferenciado para essa sobremesa incrível, e fazer com que o sabor dure mais, já que a rabanada em si, perde textura poucas horas após seu preparo. Enquanto a pipoca gourmet pode ser armazenada sem perder a sua crocância, por até 1 mês”. Explica Patricia Coldibeli.

Receita: Pipoca de Rabanada

Ingredientes:

•⁠ ⁠60g de milho para pipoca

•⁠ ⁠30ml de água

•⁠ ⁠30ml de vinagre

•⁠ ⁠40g de glucose líquida

•⁠ ⁠280g de açúcar cristal

•⁠ ⁠40g de margarina

•⁠ ⁠3g de bicarbonato de sódio

•⁠ ⁠250g de pão torrado (preferencialmente adocicado)

•⁠ ⁠Canela em pó a gosto

•⁠ ⁠Açúcar gelado ou impalpável para finalizar

Modo de Preparo:

1.⁠ ⁠Prepare o pó aromático:

Triture o pão torrado até virar um pó bem fino. Misture com canela em pó suficiente para que o aroma da canela se destaque. Reserve em um pote grande.

2.⁠ ⁠Faça o caramelo:

Em uma panela, adicione água, vinagre, glucose, margarina e açúcar. Mexa até o açúcar dissolver completamente. A partir daí, pare de mexer e deixe cozinhar até atingir 145°C ou até o caramelo atingir o ponto correto (teste pingando um pouco em água gelada; se endurecer sem grudar nos dentes, está pronto).

3.⁠ ⁠Caramelize as pipocas:

Adicione o bicarbonato ao caramelo e misture rapidamente. Em seguida, despeje as pipocas estouradas na panela, mexendo bem para que todas fiquem cobertas pelo caramelo.

4.⁠ ⁠Finalize com o pó de rabanada:

Transfira as pipocas caramelizadas para o pote com a mistura de pão e canela. Tampe e chacoalhe vigorosamente para que as pipocas fiquem soltinhas e bem cobertas. Peneire o excesso, deixe esfriar e finalize polvilhando açúcar gelado ou impalpável.

O Resultado é uma pipoca crocante, dourada e com aquele sabor mágico de rabanada. Além de irresistível, a pipoca de rabanada é perfeita para embalar de forma charmosa e presentear amigos e familiares no Natal.

Essa criação é uma oportunidade de inovar na noite de Natal ou criar um negócio lucrativo para 2025.