Cantor gonçalense Anchietx, do trio Os Garotin, lança EP solo

Menos de um mês após conquistar um Grammy Latino ao lado com o trio Os Garotin, o gonçalense Lucas Anchieta Gonzaga Ribeiro, o Anchietx, acaba de apresentar ao mundo seu mais novo projeto. Nesta quarta (04), o cantor e compositor lançou "Lucas", o primeiro EP de sua carreira solo, nas principais plataformas de streaming de música.

Mesclando elementos de R&B, hip-hop e pop, o projeto marca um retorno aos trabalho solo de Anchietx, após uma série de singles lançados entre 2019 e 2022, antes dos projetos com Os Garotin. "Amarrando um ano de tantas surpresas e conquistas incríveis, este EP chega para reafirmar quem eu sou para além do grupo. É um projeto em que concentro outros processos criativos que experimento paralelo às trocas com cada um dos meninos", explica o cantor.

Leia também:

➢ Fim de um ciclo! Última livraria de rua de São Gonçalo fecha as portas após queda nas vendas

➢ Projeto de Niterói ganha visibilidade no maior evento de samba do país; saiba mais

Apesar de solo, o projeto conta com a parceria de Cupertino e Leo Guima, que compõem Os Garotin com Anchietx. Os amigos do grupo colaboraram com a composição de algumas faixas do projeto. A produção foi assinada por Julio Raposo, parceria crucial para o desenvolvimento do projeto, segundo Lucas.

"Raposo é um cara que consegue ouvir a composição e fazer a leitura ali perfeita que a gente imagina para canção, tanto em termos de produção, quanto sonoramente. Então até mesmo as escolhas dessas músicas foram para representar um pouco de tudo que levo comigo como referências", destaca o cantor.

O EP é apresentado pelo laboratório artístico MangoLab. "‘Lucas’ é a representação do eu desarmado, sem personagens, somente eu expressando meus pensamentos e minhas verdades", completa Anchietx. Com quatro faixas, o projeto pode ser ouvido aqui.