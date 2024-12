Fim de um ciclo! Última livraria de rua de São Gonçalo fecha as portas após queda nas vendas

A única livraria de rua que existia em São Gonçalo, a Livraria Ler é Arte, localizada na Rua Coronel Moreira César, número 97, no centro da cidade, está encerrando os trabalhos este mês pela baixa procura por livros físicos. O serviços ainda serão oferecidos para os gonçalenses de forma online pelo Instagram.

No local, os leitores podiam encontrar livros de diferentes gêneros, como romance, ficção, obras nacionais, infantis, entre outras. Mas, com o passar dos anos, a procura por livros físicos foi diminuindo, acarretando em sérias dificuldades financeiras.

“A livraria está fechando por falta de vendas que caíram muito. Eu tentei resistir durante muito tempo, tentamos fazer uma coisa ou outra, mas infelizmente as pessoas estão fazendo as compras pela internet e o que acarretou ainda mais a queda foi que as editoras não estão dando mais tanto suporte para as livrarias”, explicou Virgínia Siqueira, proprietária da livraria há quase 20 anos.

Segundo ela, a falta de incentivo de leitura dos moradores da cidade também contribuiu para o encerramento das atividades. Além disso, acredita que com a chegada da internet, a concorrência com as livrarias online das grandes empresas ajudou a reduzir a busca por livrarias de rua.

“Os moradores de São Gonçalo esquecem da livraria, eles vêm aqui e depois não lembram mais que tem a livraria. A gente tem as redes sociais, Instagram e Facebook, mas mesmo assim não tivemos apoio", lamenta Virgínia.

Pela queda nas vendas, a livraria irá encerrar as atividades | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Divulgada na ultima semana, a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil apontou que, a cada ano que passa, a leitura de livros está sendo praticada por menos pessoas no país. O levantamento também aponta que 53% dos entrevistados não leram nem ao menos parte de uma obra nos três meses anteriores à pesquisa.

Segundo as informações apuradas e divulgadas, esta é a primeira vez na série histórica que a pesquisa conclui que a maioria dos brasileiros não leem livros.

"Se considerarmos somente livros inteiros lidos, no período de três meses anteriores à pesquisa, o percentual de leitores é ainda menor, de 27% dos brasileiros", afirmou a pesquisa.

Migração para o online

Para os leitores que tenham interesse em adquirir alguma obra, seja internacional, nacional ou de autores locais, pode comprar os livros pelo Instagram da livraria. Os preços serão mantidos.

“Não é a mesma coisa pois estamos acostumados ao contato com os clientes, parceiros. Mas, vamos seguir em frente, vamos inovar!”, disse, esperançosa.

Parcerias

“No início, havia bastantes editoras que enviavam os livros. Mas algumas saíram (da parceria), antes até de ter aquele fluxo grande das lojas, como Saraiva. Mas a Editora Martin Claret, por exemplo, está com a gente desde que abrimos, quer dizer, são editoras que acreditam que podem fazer a diferença”, disse a proprietária da livraria.

Além das editoras, a Livraria Ler é Arte também contou por um período com o apoio de escritores de São Gonçalo. Todavia, esses autores também começaram a vender suas obras de forma online, reduzindo a oferta para a livraria.

“Desde quando a gente abriu que temos essa parceria com os escritores, mas até mesmo os autores gonçalenses que antigamente contavam somente com a venda da livraria, agora estão eles mesmos vendendo pela internet. Isso é bom porque eles crescem com isso, ficam mais conhecidos, mas a livraria é jogada mais uma vez para escanteio”, desabafa Virginia.

