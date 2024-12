Projeto de Niterói ganha visibilidade no maior evento de samba do país; saiba mais

Neste sábado, 7 de dezembro, a Oficina das Minas faz sua aguardada estreia no Trem do Samba, um dos maiores eventos culturais do país, ocupando os vagões que partem da Central do Brasil rumo a Oswaldo Cruz, berço do samba carioca. O evento, que celebra as raízes do samba, contará com mais de 20 rodas de samba espalhadas pelas ruas do tradicional bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. O vagão da Oficina das Minas parte às 19h05.

A Oficina das Minas, idealizada em 2023 pela produtora cultural Camille Siston, é um projeto voltado exclusivamente para mulheres e já transformou a vida de mais de 400 participantes, com idades entre 11 e 80 anos.

Leia também:

Menina de 5 anos supera queimaduras graves e recebe alta em São Gonçalo

Fim de um ciclo! Última livraria de rua de São Gonçalo fecha as portas após queda nas vendas

Oferecendo aulas gratuitas de violão, cavaquinho, percussão e preparação vocal, o projeto não apenas capacita musicalmente, mas também serve como um espaço terapêutico e de acolhimento para mulheres que enfrentam ou enfrentaram situações de violência doméstica.



A estreia no Trem do Samba representa um marco para o projeto, que promete emocionar o público e destacar o talento feminino em um cenário dominado por grandes nomes do samba nacional.

Serviço:

Data: 07/12, sábado

Locas: Central do Brasil: Praça Cristiano Ottoni, S/N, Centro - RJ

Horário: Concentração a partir das 18h. O vagão da Oficina das Minas sai às 19h05

Entrada nos trens: 1kg de alimento não perecível