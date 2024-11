Brasil que não lê: pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos; Saiba mais

A 6ª edição da pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil", divulgada na última semana, aponta que, a cada ano que passa, a leitura de livros está sendo praticada por menos pessoas no país. O levantamento também aponta que 53% dos entrevistados não leram nem ao menos parte de uma obra nos três meses anteriores à pesquisa.

Segundo as informações apuradas e divulgadas, esta é a primeira vez na série histórica que a pesquisa conclui que a maioria dos brasileiros não leem livros.

"Se considerarmos somente livros inteiros lidos, no período de três meses anteriores à pesquisa, o percentual de leitores é ainda menor, de 27% dos brasileiros", afirmou a pesquisa.

Leia também:

Bienal do Livro 2025: edição promete grandes novidades com 'parque literário'



Para todos os gostos: Réveillon no Rio terá palco de música gospel, Ivete, Anitta, Caetano e Bethânia

Dados da pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil" | Foto: Reprodução/Retratos da Leitura no Brasil

O número de não leitores verificado em 2024 representa um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao de 2019, que era a edição mais recente da pesquisa. Os dados deste ano são os que apresentam o maior total de "não-leitores" na série histórica do levantamento, que teve início em 2007.

A pesquisa "Retratos da Leitura" é considerada a mais abrangente na tarefa de medir o comportamento do leitor brasileiro. Ela foi feita pelo Instituto Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) e ouviu 5.504 entrevistados durante visitas domiciliares em 208 municípios entre 30 de abril e 31 de julho de 2024.

A pesquisa é uma iniciativa do Instituto Pró-Livro (IPL) e contou com parceria da Fundação Itaú e apoio da Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais (Abrelivros), da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).

Milhões de leitores a menos

Considerando a estimativa populacional brasileira, os dados apontam que o país tem, atualmente, 93,4 milhões de leitores (considerando a população com cinco anos ou mais). Nos últimos quatro anos, de acordo com os dados, houve uma redução de 6,7 milhões de leitores no país.

Mais destaques da pesquisa

- Entre as faixas de "11 e 13 anos" e "70 anos ou mais" não houve queda no percentual.

- Considerando apenas livros lidos inteiros, a média é de apenas 0,82 por entrevistado.

- Os principais motivos que levam à leitura são: "gosto pessoal" (24%), "distração" (15%) e atualização cultural ou conhecimento geral (15%).

A leitura motivada pelo gosto diminui quanto maior a faixa etária dos indivíduos. Entre as crianças de 5 a 10 anos, 38% dizesseram ler por esse motivo. Durante a adolescência e até os 24 anos, esse índice varia de 31% a 34%.

Livros marcantes

Segundo a pesquisa, as obras mais citadas pelos entrevistados foram:

- Bíblia

- O Pequeno Príncipe

- Turma da Mônica

- Harry Potter

- Diário de um Banana

- A Culpa é das Estrelas

- Sítio do Pica-Pau Amarelo

- A Cabana

- Crepúsculo

- Violetas na Janela

- O Menino Maluquinho

- Gibis/História em Quadrinhos

- Dom Casmurro

- Pai Rico, Pai Pobre

- 50 Tons de Cinza

- Capitães da Areia

- As Crônicas de Nárnia

- O Diário de Anne Frank

- Como Eu Era Antes de Você

- Vidas Secas

- Cinderela

- Os Três Porquinhos

- Iracema

- A Arte da Guerra

- O Grande Conflito

- O Alquimista

- Chapeuzinho Vermelho

- Meu Pé de Laranja Lima

Autores prefeiridos

De acordo com o levantamento, aparecem nas primeiras posições:

- Machado de Assis

- Monteiro Lobato

- Mauricio de Sousa

- Augusto Cury

- Paulo Coelho

- Jorge Amado

- Zibia Gasparetto

- Clarice Lispector

- Carlos Drummond de Andrade

- Chico Xavier

- Colleen Hoover

- JK Rowling

- Ariano Suassuna

- Cecília Meireles

- Agatha Christie

Escola = leitura?

A maioria dos entrevistados citou a própria casa (85%) como o lugar onde costuma ler. Entretanto, os responsáveis pela pesquisa puderam notar uma queda na identificação da escola como lugar de referência para a leitura.

“É preocupante notar como as salas de aula estão deixando de ser um lugar de leitura, conforme a série histórica demonstra”, comentou Zoara Failla, coordenadora da pesquisa.

Segundo dados do levantamento, em 2007, 35% citaram o espaço escolar como o lugar onde costuma ler livros.

"Em 2011, foram 33%. Na edição seguinte, de 2015, as menções correspondiam a 25% da população. Em 2019, foram 23%. E agora foi de 19%, o menor índice já registrado", apontaram os organizadores da pesquisa.

Os dados mostram ainda que a indicação de livros pela escola tem um peso cada vez menor na motivação.

Mulheres leem mais que homens

Acompanhando a queda no percentual de leitores no país, o número médio de leitores por gênero também caiu. Apesar disso, as mulheres continuam lendo mais que os homens.

Em uma comparação entre 2019 e 2024, é possível identificar que o percentual de mulheres leitoras caiu 5%, ficando em 49% nacionalmente. Já entre os homens, a queda foi de 6%, chegando a 44%.

A estimativa do levantamento é de que haja, hoje, 50,4 milhões de mulheres leitoras e 42,9 milhões de homens leitores no país.

Estudantes leem mais

Ainda de acordo com a pesquisa, em uma comparação que considera a população leitora que estuda e a população leitora que não estuda, o primeiro grupo é percentualmente mais que o dobro do segundo.

Entre os estudantes, 77% são leitores, contra 37% dos não estudantes.

Além disso, considerando a escolaridade,conclui-se que leem mais as pessoas que fazem parte do ensino superior (63%), seguidas por estudantes dos anos finais do ensino fundamental (49%), do ensino médio (48%) e anos iniciais do ensino fundamental (40%).