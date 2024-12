Lojas CVC têm mais de 180 vagas de emprego; confira!

Reconhecida como marca líder na preferência de viagem do brasileiro e como a maior rede de lojas no setor (com mais de 1.200 endereços), a CVC, por meio do programa de empregabilidade Passaporte Franquia CVC, traz oportunidades de emprego em todo o país. De norte a Sul, são mais de 180 oportunidades, tanto para as principais capitais brasileiras, quanto em cidades do interior.

Todas as vagas estão disponíveis no site do programa, que funciona como um banco único e permanente, reunindo oportunidades de emprego nas áreas de atendimento ao cliente e vendas. As vagas são publicadas e atualizadas de forma contínua, oferecendo oportunidades para início imediato e outras para banco de talentos, sendo que os interessados podem se candidatar gratuitamente em quantas vagas e localidades que desejar.

Para se candidatar, não é necessário ter experiência em Turismo, mas será um diferencial caso o candidato possua conhecimentos gerais de geografia, empatia e habilidade em se comunicar com clientes, experiência em venda de produtos e serviços de qualquer segmento e familiaridade com redes sociais (para atendimento ao cliente também via aplicativo de mensagens).



A maioria das vagas é para a posição de vendedor(a) e pessoas com mais de 18 anos de todo o Brasil e sem limite de idade podem participar. As franquias oferecem remuneração fixa, comissionamento, benefícios e capacitação gratuita em turismo no “Universo CVC” para acelerar a aprendizagem.