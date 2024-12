Curso gratuito de criação de games está com inscrições abertas

A agência GatoMÍDIA, em parceria com a TALES of US e com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), está com inscrições gratuitas abertas para mais uma edição do Laboratório de Narrativas Gamificadas. Voltado para jovens criativos de todo o Brasil, artistas visuais, programadores iniciantes, fãs de boas histórias e gamers, o curso vai ensinar a desenvolver jogos que estimulem narrativas de reparação racial, equidade de gênero e justiça social e climática. As inscrições vão até 16 de dezembro, através do formulário. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM2F8BwiyYVCST1gEWZUmNMlsQ3ho6cLj1GY9CFfVWydmvYA/viewform)

Por meio de encontros virtuais, o Laboratório terá duração de três semanas. Os participantes irão formar equipes e desenvolver seus próprios jogos, inspirando-se em histórias previamente selecionadas. O curso contará com sessões de apresentação de ideias e mentorias para aprimoramento das propostas.

Leia também:

Lojas CVC têm mais de 180 vagas de emprego; confira!

Mais de dez anos após o crime, Polícia Civil prende viúva condenada por morte do marido

“Vivemos em uma era gamificada e as próximas gerações viverão em um mundo ainda mais tecnológico. Abrir caminhos por meio da educação para criar tecnologias que combatam os algoritmos racistas e narrativas excludentes é uma das principais missões do Laboratório”, afirma Thamyra Thamara, fundadora e diretora geral do GatoMÍDIA.

Dinâmica do curso

Ministrado por especialistas em games, arte digital e narrativas como Auá Mendes, Jonas Alves, Filipe Pereira e Renato Noguera, o Lab será composto por seis encontros, realizados de forma online nas terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, entre os dias 14 e 30 de janeiro de 2025. São 40 vagas ofertadas e os participantes precisam ter mais de 18 anos, acesso à internet e computador, além de conhecimentos básicos de informática.

A programação trará aulas pautadas em temas como Cosmologias originárias e storytelling, Conceito e introdução ao desenvolvimento de games, Game Design, Gameplay e Narrativas, Arte conceitual, criação de mundos e ambientes visuais 2D, GDD e Pitch, Game engine e desenvolvimento, e uma apresentação final dos projetos.

Para construir um ambiente diverso e inclusivo, pessoas negras, indígenas, transgêneras e/ou com deficiência, ou com perfil de baixa renda (renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos), terão prioridade nas vagas dos cursos. Importante ressaltar que o preenchimento não garante vaga, o processo de participação dos cursos é feito por um critério de avaliação socioeconômico. As pessoas selecionadas terão suas confirmações feitas via e-mail, até o dia 20 de dezembro.

“O Laboratório de Narrativas Gamificadas reforça o compromisso do MAM em criar espaços de aprendizado que conectam arte, tecnologia e diversidade cultural”, comenta o curador chefe do MAM São Paulo, Cauê Alves.

O objetivo da parceria para este projeto, realizada pela GatoMÍDIA, TALES Of Us e MAM, foi de integrar tecnologia e tradição para pensar em soluções locais e construir um futuro mais justo e diverso.

“Nosso objetivo é unir tecnologia e tradição, permitindo que jovens criadores explorem o potencial dos games para imaginar futuros mais lúdicos, inclusivos e regenerativos”, explica Tainá Moreno, Diretora de Estratégias Globais da TALES of US.