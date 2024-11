Curiosidades gonçalenses: Descubra os mirantes que revelam a beleza de São Gonçalo do alto

Você sabia que é possível observar São Gonçalo do alto de três diferentes pontos da cidade?

Assim como muitas curiosidades gonçalenses, esta não poderia passar em branco, dada a importância histórico-cultural dessas atrações turísticas para a promoção de uma identidade cultural e valorização do município.

Um mirante nada mais é do que um ponto elevado, onde se abrange um largo horizonte. Em São Gonçalo, nos bairros Porto da Madama, Boa Vista e Neves, pontos como este podem ser apreciados por moradores da região, que têm a oportunidade de prestigiar uma vista privilegiada da área.

Mirante do Porto da Madama

Para chegar ao mirante, localizado no Morro da Madama, no bairro de mesmo nome, basta acessar a Rua Euclídes da Cunha, ao lado do Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) e seguir até o ponto turístico.

Identificado como mirante pelos próprios moradores, que escreveram no muro "Mirante da Madama", o ponto turístico do bairro não nega seus atributos. Com uma vista de tirar o fôlego, que abrange um extenso horizonte, é possível visualizar a cidade de São Gonçalo com um novo olhar, apreciando, do alto, a interação entre construções e natureza.

Aqui é o cartão postal do bairro; vem até gente de fora para conhecer e apreciar essa vista. A gente se sente privilegiado, né? É uma maravilha acordar e poder ver essa paisagem; é muito bom mesmo", contou um morador do bairro há 32 anos.

Próximo ao mirante, em uma pequena praça, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes chama a atenção dos que visitam o local. O monumento, que possui uma redoma de vidro para abrigar a imagem da santa, é cuidadosamente preservado pelos moradores, que veem no espaço um ambiente onde é possível se manifestar religiosamente.

Mirante do Boa Vista

Perfeitos para selfies e momentos de contemplação, os mirantes não só encantam, mas também promovem o convívio social e o turismo. Mas a beleza vai além da estética: ao apreciar essas vistas, é possível se conectar à natureza, tomando consciência da importância de preservá-la para as próximas gerações.

No bairro Boa Vista, o mirante, localizado na Rua Cananéia, possui um espaço amplo para que moradores e a população de uma maneira geral, possam desfrutar da vista, que abrange um trecho da BR-101 e da Baía de Guanabara. Também é possível observar do alto o São Gonçalo Shopping.

De acordo com moradores, mesmo em um ambiente repleto de natureza e com uma bela vista para a Baía, o local não é muito procurado pelos gonçalenses, que, ainda segundo relatos, muitas vezes não sabem da existência do espaço, e, por isso, não o visitam.

Mirante de Neves

Também com vista para a Baía de Guanabara, o mirante, chamado "Mirante das Neves", fica localizado no Complexo Recreativo, na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves.

O mirante, que funciona de sábado à quinta-feira das 10h às 18h e às sextas, de 9 às 17h, garante uma excelente oportunidade para contemplar o pôr-do-sol. O ponto turístico recebeu o nome do geógrafo e professor Elmo da Silva Amador, um militante declarado em defesa da Baía de Guanabara e de seus mangues.

O espaço é vigiado e preservado por diversos profissionais, como guardas ambientais, que garantem o cumprimento das leis e regulamentos ambientais, monitoram atividades que possam prejudicar o meio ambiente e educam o público sobre a importância da conservação ambiental.

Além disso, o Complexo Recreativo também reúne diversas opções de lazer que atendem aos mais variados gostos. O espaço conta com o Mirante das Neves; Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo e um espaço poliesportivo, com quadras e parquinho para as crianças.

Mirantes como símbolos culturais

Seja qual for o mirante, uma coisa é certa: estas atrações turísticas promovem o convívio social e a conexão com natureza, além da valorização do espaço e a promoção de uma forte identidade cultural na cidade.

Os mirantes também podem fazer parte do patrimônio paisagístico de uma cidade, contribuindo significativamente com a cultura da região.

