Curiosidades gonçalenses: Você sabia que existe uma estátua de Charlie Chaplin em São Gonçalo?

Você sabia que existe uma estátua de Charlie Chaplin em São Gonçalo?

Assim como muitas histórias e curiosidades da cidade, essa não poderia passar em branco, vista a importância histórica e cultural de se ter em terras gonçalenses uma escultura em homenagem ao principal ator da era do cinema mudo.

Mais especificamente localizada no bairro Boa Vista, a estátua de Charles Spencer Chaplin Junior, mais conhecido como "Charlie Chaplin" (1889-1977) — ator, dançarino, diretor e produtor inglês notabilizado por suas mímicas e comédias do gênero pastelão — foi trazida de Copacabana por um renomado gonçalense, o aposentado Jurdiano da Silva Pereira, hoje com 89 anos, conhecido como "Diano".

Foto: Layla Mussi

Foto: Layla Mussi





Em entrevista a O SÃO GONÇALO, o Sr. Diano contou a história por trás da estátua à qual tem tanto zelo e apreço, e que também virou uma verdadeira atração no bairro.

"No passado, depois de trabalhar em muitas áreas, comprei um caminhão e passei a trabalhar com frete, percorrendo diversos bairros do Rio de Janeiro com meu Chevrolet Brasil 61. Foi aí que, por volta de 1967, havia várias casas de veraneio sendo demolidas na Rua das Palmeiras, em Copacabana, e no final de um dia de trabalho em um dos serviços que eu prestava para a Globo, vi que iriam jogar fora essa estátua do Chaplin e resolvi trazê-la aqui para o Boa Vista, onde ela está até hoje", contou o Sr. Diano, que ainda vive e possui uma loja de construção no Boa Vista, bairro no qual é um morador renomado por, ao longo dos anos, ser uma referência no auxílio aos moradores.

"Sempre foi assim; as crianças não saem daqui, vivem tirando foto e brincando com a estátua, o que me deixa bem feliz", completou o Sr. Diano, que, uma vez por ano, faz uma restauração da estátua através da pintura.

Sr. Diano ao lado da estátua de Charlie Chaplin | Foto: Layla Mussi

Foto: Layla Mussi

Foto: Layla Mussi







Quem foi Charlie Chaplin?

Quando falamos do cinema mudo, é Charlie Chaplin quem vem à cabeça. O ator teve uma carreira de mais de 75 anos dedicada à arte e se destacou principalmente com as mímicas e filmes de comédia. Também conhecido como "Carlitos", o astro nasceu há 132 anos, no dia 16 de abril de 1889, e morreu aos 88 anos, no dia 25 de dezembro de 1977. O artista partiu enquanto dormia, em decorrência de um derrame cerebral.

Chaplin era um artista versátil, e além de ator, exercia as funções de cineasta, comediante, músico, entre outros | Foto: Reprodução

Chaplin era um artista versátil, e além de ator, exercia as funções de cineasta, comediante, músico, entre outros. Nascido em Londres, Inglaterra, era filho de um casal de atores de Music Hall (teatro envolvendo música), mas conviveu com os dois até os três anos, quando se divorciaram.

Charlie Chaplin marcou a história do cinema com críticas ao governo e à sociedade, mas sua arte tinha como grande objetivo fazer as pessoas rirem com personagens simples e bem escritos. O ator, símbolo de uma era, arrancou sorrisos das pessoas, e curiosamente, na grande maioria das vezes, sem ao menos precisar falar.





