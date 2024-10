Contagem regressiva para a Flim: programação diversa e muitos lançamentos

É amanhã! A orla do Parque Nanci vai receber de 1º a 10 de novembro, a 9ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá, a Flim. Este ano, a Flim homenageará o icônico cartunista Ziraldo, prometendo uma experiência enriquecedora para os amantes da literatura e da arte.

A festa se estenderá por uma área de 10 mil metros quadrados, com espaços voltados para a literatura infantil, estandes de editoras e experiências interativas, como a "Flimzinha", destinada ao público jovem. A entrada é gratuita e a classificação livre. Além de uma programação diversificada, a Flim contará com debates, shows, exposições, atividades infantis e, claro, lançamentos de livros.

A Editora Proverbo marcará presença pela terceira vez consecutiva no evento. "É sempre gratificante a experiência de troca entre autores e os leitores, especialmente crianças e adolescentes", comenta o editor Vilson Ferreira.

Com um portfólio que abrange diversos gêneros, a Editora Proverbo contará com a presença de pelo menos 16 autores durante a Flim. Até o momento, os confirmados são Ana Luísa Magalhães, Liliane Mesquita, Vilson Ferreira, Rita Carvalho, Fabio Marinho, Edmilson Santini, Danielle Viana, Michele da Silva Antunes, Vânia Lucia de Oliveira, Cristiane Barroso, José Roberto C. Carvalho, Vanessa Andrade, Sandra Gurgel, Luciana Pinheiro, Jurandi Alves Siqueira e Márcia F. Ferreira. "Estamos animados para apresentar novas vozes e obras que podem transformar a experiência de leitura das famílias", completa Vilson.



A Afeto Editora, criada em Maricá em 2022, também terá sua participação em um ano especial, após conquistar o Prêmio ASEBERJ de Reconhecimento Social em 2024, pela organização da Coletânea “Mãe Atípica”. O selo, parte do Grupo Gaia, tem no seu portfólio 37 títulos, incluindo obras premiadas de autores da região como Luisete Furtado, Alessandra Honorata e Roberta de Souza, que também é a editora.

"Para nós, do Grupo Gaia, é sempre uma honra participar deste festival tão importante para a literatura de nossa cidade com nossos selos Afeto, Serpentine e agora, a Muiraquitã", celebra Roberta de Souza. Mais informações nas redes sociais: @afetoeditora.

A editara Xará estará pela primeira vez no evento e promete muitas novidades. Comandada pelas irmãs Letícia Leal e Isabel Leal, levará o melhor da poesia para os visitantes da Flim com muita qualidade literária e simpatia, com autores de vários estados do Brasil. "Estamos muito felizes pela oportunidade e ansiosas", contam as irmãs.

Lançamentos em destaque

Conhecida por sua contribuição à literatura infantil afrocentrada, a autora Vanessa Andrade traz para essa edição os lançamentos Caderno de Receitas de Piiê (Proverbo)e Sorriso Aberto (Literando). "Acredito que a literatura infantil tem o poder de abrir novos horizontes para as crianças. Estou ansiosa para compartilhar essas histórias que promovem a inclusão e a valorização da diversidade", destaca Vanessa.

Outra autora confirmada é a autora Leila Maria Taveira Monteiro, que fará o lançamento de seu primeiro livro infantil, Alice e as Pérolas. Leila expressa sua empolgação, afirmando: "Minhas histórias sempre trazem uma mensagem de paz e harmonia. Com Alice, espero que as crianças apreciem a beleza das pequenas descobertas da vida."

A escritora Sandra Gurgel também marcará presença com seu novo livro, Aroma de Café, que explora laços afetivos construídos mesmo fora da família sanguínea. "Escrevi Aroma de Café com amor, refletindo sobre as memórias que o café pode trazer e como essas conexões nos unem", compartilha Sandra.

A Coletânea Mães Atípicas, da editora Afeto, também está entre os lançamentos de destaque da Flim e acontecerá na Tenda da Secult, no domingo (3). Também no domingo, acontece o lançamento do livro “Raízes de Maricá”. O projeto é uma realização viabilizada através do PROAC, Programa Municipal de Arte e Cultura de Maricá. A obra, idealizada pelo Instituto Giranda e organizada por Paula Durso (Padu) e João Pedro Orban, apresenta memórias e tradições culturais presentes no município de Maricá.

Shows

A Flim, este ano, também contará com uma série de shows. Grandes nomes da música brasileira, como Geraldo Azevedo, Lenine, Sandra de Sá, Pretinho da Serrinha, Vanessa da Mata e Roberta Sá, estão confirmados na programação.

Personalidades da literatura nacional

Entre as personalidades literárias, o evento recebe Thalita Rebouças, Luiz Antônio Simas, Valter Hugo Mãe, Itamar Vieira Junior, Conceição Evaristo, entre outros.

Programação Completa

Sexta-feira (01/10)

FLIMZINHA

9h30 – Apresentação ‘Dalva, minha vó e eu’ Rainhas do rádio – Mona Vilardo

14h30 – Lekolé

ARENA

18h – Roda de Conversa Territórios de resistência: histórias de luta e ancestralidade – Itamar Vieira Jr. e Jacques d’Adesky. Mediação: João do Corujão

Sábado (02/11)

FLIMZINHA

9h30 – Lila em Moçambique – bate-papo com a autora Andrea Prestes

14h30 – Passinho Carioca

16h30 – Show Maria Clara & JP

ARENA

15h – Roda de Conversa “A poesia que move o mundo” – Paulinho Moska – entrevistador: Maurício Pacheco

18h – Roda de Conversa “Educação, memória e transformação” com Celso Vasconcelos e Andreia Prestes. Mediação: José de Abreu

Domingo (03/11)

FLIMZINHA

9h30 – Percurso Sensorial (experiências dos sentidos)

16h – Show Tiquequê

ARENA

16h – Talk show “Entre versos e melodias” com Lenine. Entrevistador: Mauricio Pacheco

18h – Homenagem a Ziraldo com Miguel Paiva e Aroeira – Mediação: Adriana Lins do Instituto Ziraldo

Segunda-feira (04/10)

FLIMZINHA

9h30 – Estações Literárias – contação de histórias com acessibilidade

14h30 – Samba Menino – Raphael Moreira

ARENA

18h – Roda de Conversa “Papo Aberto”, com Igor Pires, Thalita Rebouças e Felipe Fagundes. Mediação: Tuca Andrada

Terça-feira (05/11)

FLIMZINHA

9h30 – Bibliomala – Eliza Moreno

14h30 – Allan Pevirguladez – apresentação antirracista

ARENA

18h – Roda de Conversa “Memórias Angola, Cuba e Portugal” – Valter Hugo Mãe, Teresa Cárdenas e José Eduardo Agualusa. Mediação: Letícia Sabatella

Quarta-feira (06/11)

FLIMZINHA

9h30 – Contadora de histórias – Michelle Bittencourt

14h30 – Contação de histórias – Lucia Fidalgo

15h – Palestra Clóvis de Barros Filho

ARENA

18h – Roda de Conversa “Entre Sabores e Palavras: Raízes de África” com Ondjaki e Chef João Diamante.

Quinta-feira (07/11)

FLIMZINHA

9h30 – Brincantar

14h30 – Apresentação Musical Wandinha

ARENA

18h – Roda de Conversa “Raízes Ancestrais” com Eliane Potiguara e Sinara Rubia e Antonio Carlos Costa.

Sexta-feira (08/11)

FLIMZINHA

9h30 – Teatro Lambe-Lambre – Trio de Três

14h30 – Apresentação musical Naruto

ARENA

18h – Roda de Conversa “Que história de samba é essa?” com Luiz Antonio Simas e Roberta Sá. Mediação: Flavia Oliveira

Sábado (09/11)

FLIMZINHA

9h30 – Apresentação musical Barbie, o Filme

14h30 – Mangueira do Amanhã

16h30 – Show da Luna

ARENA

16h – Talk show “Entre Versos e Melodias” – Vanessa da Matta – entrevistador: Mauricio Pacheco

18h – Roda de Conversa “Fé, Justiça Social e Direitos Humanos” com Bruno Paes Manso, Felipe Eugênio (Fiocruz) e Jandira Feghali. Mediação: Stephan Nercessian

Domingo (10/11)

FLIMZINHA

9h30 – Show Violúdico

14h30 – Ih, Contei!

PAPO DE BOTECO

15h – Casagrande

ARENA