Historiador lança livro 'A Indústria gonçalense no Século XX' em São Gonçalo

A editora Apologia Brasil celebrou a Semana do Livro e do Autor Gonçalense com o lançamento do livro "A Indústria Gonçalense no Século XX: Origens e Processos", do professor e historiador José Luís Honorato Lessa, essa semana.

O evento, realizado no Empório Vírgula, no Centro de São Gonçalo, contou com a presença de amigos e familiares do autor. José Luís compartilhou o momento especial ao lado da mãe, Cândida Honorata Lessa, nonagenária.

Emocionado, o autor prestou uma comovente homenagem ao pai, Nerval "Seu Moreno" Rodrigues Lessa, que faleceu há dois meses. Após a homenagem, os presentes fizeram um minuto de silêncio em sua memória.

Dentre os presentes, compareceram docentes e intelectuais da Uerj e Universo, alunos do Prof. Honorato e políticos da região que prestigiaram o evento. O livro, que trata da industrialização gonçalense desde os primórdios do século XX até 1980, contesta o senso comum de que houve decadência da indústria em São Gonçalo.

"A Indústria Gonçalense no Século XX" é uma obra que revela a rica história da indústria em São Gonçalo, oferecendo uma visão profunda sobre suas origens e evolução. Sou gonçalense e sempre me incomodaram muito, como historiador, aquelas falas corriqueiras, comuns, sobre esse passado industrial, porque costumavam passar uma visão muito superficial sobre o tema. O livro busca ampliar esse olhar e traz algumas reflexões sobre essa história", disse o professor.

