Editoras de Niterói, São Gonçalo e Maricá confirmam presença na 22ª edição da Flip

Pelo menos três editoras da Região Metropolitana estão confirmadas na próxima edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), um dos maiores e mais prestigiados eventos literários do Brasil, que acontecerá de 9 a 13 de outubro.

Conhecida por seu compromisso com a valorização da literatura brasileira e a promoção de novos talentos, a editora Itapuca estará pela segunda vez no evento. Com sede em Niterói, a Itapuca destaca-se pela curadoria cuidadosa e pelo apoio a escritores emergentes.

"A Flip é um evento importante no calendário editorial, nem tanto pelas vendas, mas pelo caráter de verdadeiro encontro nacional de autores, editores e demais profissionais do livro. As expectativas são boas, há muitos lançamentos e novos autores e deve haver um grande comparecimento dos leitores de Rio e São Paulo", reflete Celso Possas Junior, editor da Itapuca.

Diferente do ano passado, onde esteve abrigada numa casa literária, este ano, a editora estará no espaço para editoras independentes, na chamada Praça Aberta. "Ano passado, houve muito movimento ali, com a presença de centenas de editoras e autores independentes. Pretendemos levar muitos autores da Itapuca também!", explica.

O editor também espera que haja menos chuva e não falte energia como ocorreu na edição anterior, realizada em novembro. "Isso tirou um dia e meio do evento em 2023. A Itapuca vai fazer a sua parte, com muitos livros, autores presentes, sessões de autógrafos e lançamentos", resume Celso Possas Junior, que também é escritor, autor de mais de 10 livros de ficção.

A editora Xará, de Maricá, também marcará presença com seu catálogo diversificado. Com foco na publicação de poesia, em menos de um ano de existência, a editora já marca presença na promoção da literatura local e regional, mas também nacional, com autores publicados em diferentes estados do país.

"O evento é realmente uma festa, uma celebração da Literatura. É um espaço importante de venda e de visibilidade para editoras e escritores e também esperamos conhecer novos leitores e autores, além de nos conectarmos a colegas editores", conta Letícia Leal, responsável pela Xará, ao lado da irmã e sócia Isabel Fernandes.

A Editora Xará estará na Casa Gueto, junto a outras editoras independentes. "É um espaço de coletividade muito importante, fundamentamos na ideia de que juntos podemos ir mais longe. Além de vender livros, a Casa Gueto tem uma programação paralela com mesas, rodas de conversas, saraus com microfone aberto e lançamentos de livros", explica. A Casa fica na Rua Benedito Telmo Coupê (Antiga Rua Frenca), 277.

Em parceria com a Xará, a editora Mapa das Letras, com sede em São Gonçalo, também estará pela primeira vez na Flip. Com foco na publicação de autoras mulheres e a promoção da diversidade literária, a editora tem ganhado destaque pela sua abordagem inovadora e sustentável e levará ao evento a primeira coleção de poesia do Coletivo Escritoras Vivas. "A presença na Flip é uma oportunidade para o Mapa das Letras ampliar sua visibilidade e estabelecer conexões com o público e com outros profissionais do setor. Estamos muito felizes com mais esse passo e também pelo fato de ser em parceria com a editora Xará, que tem feito um trabalho lindo", explica Cyntia Oliveira, editora na Mapa das Letras.



A Flip 2024 acontece de 9 a 13 de outubro em Paraty. Este ano, o autor homenageado será o jornalista, cronista e romancista João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto. Vários escritores nacionais e internacionais já foram confirmados pela programação oficial, que pode ser conferida em flip.org.br.