Escritor palestino Atef Abu Saif é confirmado na Flip; saiba mais

A 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) divulgou a lista dos 23 autores que participarão do evento deste ano, que irá ocorrer entre os dias 9 e 13 de outubro. Entre os convidados, dez são escritores estrangeiros, incluindo o francês Édouard Louis, a italiana Ilaria Gaspari e o palestino Atef Abu Saif, recentemente divulgado pela organização.

Representando a literatura brasileira, destacam-se o cacique Raoni Metuktire, a ativista indígena Geni Nuñez e o escritor Jeferson Tenório, autor do livro "O avesso da pele". A programação da Flip 2024 abordará temas variados e terá João do Rio como autor homenageado.

Um dos destaques internacionais da Flip deste ano, Atef Abu Saif é escritor e intelectual palestino. Nascido em 1973 no campo de refugiados de Jabalia, na Faixa de Gaza, Abu Saif é conhecido por sua vasta produção literária e por seu papel como cronista da vida cotidiana sob o conflito israelense-palestino. Com uma carreira que se estende por várias décadas, ele é autor de romances, contos e ensaios, e é uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea palestina.



Entre suas obras mais conhecidas está "The Drone Eats With Me: A Gaza Diary", um relato visceral e íntimo dos 51 dias de bombardeio durante o conflito de 2014 em Gaza. No livro, Abu Saif oferece uma perspectiva pessoal e detalhada sobre a realidade brutal da guerra, combinando memórias e reflexões para ilustrar o impacto do conflito na vida dos civis palestinos. A obra foi amplamente aclamada pela crítica e traduzida para vários idiomas, incluindo o inglês, consolidando sua reputação internacional como escritor e defensor dos direitos humanos.

Além de sua produção literária, Atef Abu Saif tem sido uma figura ativa na política e na defesa da cultura palestina. Ele serviu como editor do livro "The Book of Gaza: A City in Short Fiction", uma antologia de contos que celebra a diversidade e a resiliência dos escritores de Gaza, e atualmente é professor de ciência política na Universidade de Al-Azhar, na Faixa de Gaza. Sua presença na Flip 2024 promete trazer uma perspectiva singular sobre a literatura palestina contemporânea e o papel da arte em tempos de conflito.