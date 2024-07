Flip confirma primeiros autores participantes; saiba quem são

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) anunciou a presença da filósofa e escritora italiana Ilaria Gaspari na programação principal de sua 22ª edição, que acontece de 9 a 13 de outubro de 2024. Gaspari é a primeira autora confirmada para o evento deste ano, onde lançará seu terceiro livro no Brasil, "A Reputação", pela editora Âyiné. O romance explora sonhos e fraquezas humanas, equilibrando comédia e profundidade emocional em meio a um boato que se espalha.

Ana Lima Cecilio, curadora da Flip, destacou o talento de Gaspari: “Ilaria faz parte de um grupo de filósofos que conseguem com muito talento provar que a filosofia pode ser atemporal. Sem as amarras da academia, que tantas vezes separa a filosofia da vida comum, ela nos faz entender, num texto cristalino, como todos os seres humanos pensamos nosso estar no mundo desde os primórdios da civilização.”

Além de sua carreira literária, Gaspari é produtora de conteúdo multimídia, incluindo o podcast e videocurso "A Felicidade dos Antigos". Neste projeto, ela conduz os participantes por um itinerário temático em companhia dos mestres do pensamento antigo, questionando o que é a felicidade através de um intenso diálogo com textos filosóficos clássicos.

Cecilio complementa: “Numa onda de compreensão da psicanálise como um instrumento para vivermos melhor, entendendo traumas, complexos e tudo mais, é uma alegria ouvir alguém que investiga na história do pensamento humano os modos de a gente lidar com isso. A filosofia faz parte da vida, e Ilaria é uma pensadora finíssima, acessível, extremamente humana.”

Além de Gaspari, a organização da Flip confirmou nessa sexta-feira (12) a presença do escritor francês Édouard Louis, considerado um dos expoentes da autoficção. O gênero, que rendeu um Nobel de Literatura à também francesa Annie Ernaux, consiste em criar narrativas ficcionais a partir de fatos e personagens reais da vida do autor. Louis, de 31 anos, aproveitará a Flip para lançar no Brasil seu mais novo trabalho, "Monique se Liberta", uma continuação de "Lutas e Metamorfoses de uma Mulher", publicado no ano passado, ambos tendo sua mãe como personagem central. O escritor não tem medo de se expor, tendo revelado em "A História da Violência" ter sido estuprado por um imigrante árabe.

Sobre os autores

Ilaria Gaspari é filósofa e escritora, formada pela Escola Normal Superior de Pisa e doutora pela Universidade de Paris I Panthéon-Sorbonne. Em 2015, lançou seu primeiro romance, "Etica dell’acquario", seguido por "Ragioni e sentimenti" em 2018, um conto filosófico sobre o amor. No Brasil, foram publicadas as traduções de "Lições de felicidade" (2020) e "A vida secreta das emoções" (2022). Além de sua produção literária, Gaspari colabora com diversas publicações jornalísticas, ministra cursos de escrita criativa na Scuola Holden, apresenta o programa "PlayBooks" dedicado ao mundo dos livros, e aos domingos de manhã é âncora de um programa radiofônico sobre filosofia.

Édouard Louis é um escritor francês nascido em 1992, conhecido por suas obras de autoficção. Seu primeiro romance, "O Fim de Eddy", publicado em 2014, teve grande repercussão ao narrar sua infância em uma vila operária da França. Louis é autor de outros trabalhos impactantes como "A História da Violência", onde revela ter sido estuprado por um imigrante árabe. Seu mais recente livro, "Monique se Liberta", é uma continuação de "Lutas e Metamorfoses de uma Mulher", ambos centrados em sua mãe.