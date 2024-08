Escritora Carla Madeira é confirmada na Flip 2024, em Paraty

A escritora Carla Madeira estará presente no programa principal da 22ª Flip. O evento acontece de 9 a 13 de outubro, em Paraty, no Rio de Janeiro. Ela é autora dos romances best-sellers "Tudo é rio", "Véspera" e "A natureza da mordida". Juntos, seus livros já venderam mais de 800 mil exemplares.

Ana Lima Cecilio, curadora da Flip 2024, afirmou estar muito entusiasmada com a presença de Carla nessa edição: "Carla Madeira é um fenômeno literário muito bem-vindo para o Brasil. Com seus romances densos, imaginativos, às vezes violentos, ela é uma autêntica construtora de universos riquíssimos. E, ao furar a bolha dos leitores de sempre, atinge um público cada vez maior, pescado pela qualidade do texto e pela imaginação pulsante.”

