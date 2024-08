Incêndio de grandes proporções atinge depósito no Ceasa do Colubandê

Na madrugada deste domingo (25), um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito no Ceasa do bairro Colubandê, em São Gonçalo. Até às 9h30, equipes do Corpo de Bombeiros continuavam realizando o trabalho de rescaldo no local. Felizmente, não houve registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Colubandê foi acionado por volta da meia-noite para combater as chamas que se alastravam na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, altura do número 1406. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as possíveis causas do incêndio.

Relatos de moradores e imagens compartilhadas nas redes sociais indicam que o fogo teria atingido uma loja fornecedora de plásticos e descartáveis. As imagens mostram as chamas se espalhando rapidamente pela loja, produzindo muita fumaça e causando preocupação nos arredores.

Para controlar o incêndio, os bombeiros contaram com o apoio de unidades de outros quartéis, incluindo São Gonçalo, São Cristóvão, Niterói e Central. As equipes trabalharam em conjunto para conter o avanço das chamas e minimizar os danos.

Este não é o primeiro incêndio a ocorrer em unidades do Ceasa no estado. Em maio deste ano, um incêndio destruiu a área de caixotaria do Ceasa do Rio, em Irajá, na Zona Norte da cidade. As chamas se propagaram rapidamente entre os caixotes de madeira, causando prejuízos significativos. No ano passado, em outubro de 2022, outro grande incêndio atingiu cinco lojas no mesmo estabelecimento.