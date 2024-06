Santos Juninos: Uma celebração da fé, tradição e alegria

A celebração de três santos católicos no mês de junho é uma tradição trazida pelos colonizadores portugueses ao Brasil, ainda no século XVI. Neste período, inclusive, os festejos eram chamados de “festas joaninas”, devido à celebração do nascimento de São João Batista, no dia 24 de junho. Além dele, Santo Antônio (13 de junho) e São Pedro (29 de junho) também são festejados neste mês.



Seja no interior ou nas grandes cidades, as homenagens a Santo Antônio, São João Batista e São Pedro mobilizam os fiéis e a população como um todo, levando visitantes a celebrarem os dias dos santos com devoção e gratidão pelas graças conquistadas.

Santo Casamenteiro



É só após o período colonial que Santo Antônio ganhou fama de santo casamenteiro. Atualmente a Igreja o considera como “santo das coisas perdidas”, mas nem sempre é apenas sobre objetos, mas também para achar novamente valores perdidos, como respeito, empatia e amor.

Nascido em Lisboa, em data incerta, entre 1190 e 1195, seu nome de batismo era Fernando. A troca de nome aconteceria apenas mais tarde, quando Fernando, mesmo pertencente a uma família de posses, abdicou da riqueza e ingressou na Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho. Ali, ele adotou o nome de Antônio, pelo qual seria conhecido até o fim da vida.

Com o nome de Antônio, ele seguiu para o atual Marrocos para desenvolver trabalho missionário, mas sua saúde não se adaptou ao clima africano. Com isso, acabou adoecendo e regressou à Europa, fixando-se na Itália. Lá, demonstrou grande talento para a oratória, o qual desenvolveu praticando ao máximo durante nove anos.

Por possuir grande conhecimento da Bíblia, seus sermões impressionavam tanto os intelectuais quanto as pessoas simples. Alguns de seus escritos foram conservados e são conhecidos ainda hoje. Seu carisma conquistava multidões. A saúde, porém, continuava frágil e ele morreu com cerca de 35 anos, em 13 de junho de 1231, sendo canonizado no ano seguinte. Santo Antônio está enterrado em Pádua, na Itália, e sobre seu túmulo ergueu-se uma basílica, que é lugar de grande peregrinação.

Santo Percursor

Para a Igreja Católica, São João é conhecido como o santo precursor, aquele que vai à frente de Jesus Cristo, prepara os caminhos e o anuncia ao povo. Ele era filho de Zacarias, um sacerdote de Jerusalém, e de Isabel, parente da mãe de Jesus. João apareceu como pregador itinerante em 27 d.C., e, aqueles que confessavam seus pecados eram por ele lavados no rio Jordão, na cerimônia do batismo. João inclusive batizou o próprio Jesus.

Atualmente, Israel e Jordânia disputam a posse do local exato do rio onde São João batizava, já que isso atrai uma imensa quantidade de peregrinos e turistas.

João também teve muitos discípulos, porém, logo depois, foi atirado na prisão por haver censurado o rei Herodes Antipas, quando este se casou com Herodíades, a mulher de seu meio-irmão.

De acordo com a Bíblia, Herodes prometeu à jovem Salomé, filha de Herodíades e excelente dançarina, o que ela lhe pedisse, depois de tê-la visto dançar. Instigada pela mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista, que lhe foi entregue numa bandeja. O episódio teria ocorrido em 29 d.C.

Em geral, os dias consagrados aos santos são aqueles em que eles morreram. No caso de São João Batista, acontece o contrário: comemora-se o seu nascimento, que teria sido em 24 de junho de ano desconhecido.

São João representa a abdicação, renúncia, austeridade, mas, sobretudo, um combatente às injustiças dos governantes.

Santo Pescador

Celebrado no dia 29 de junho, segundo a tradição católica, São Pedro, que era um pescador, representa todos aqueles que têm a pesca como sua principal fonte de renda. Considerado como o primeiro Papa, ele é o padroeiro das águas e dos navegantes e reúne muitos devotos.

De acordo com os registros do Novo Testamento, São Pedro era um pescador no mar da Galiléia, casado, e irmão de Santo André. Juntamente com este, foi chamado por Cristo para tornar-se "pescador de homens". Seu nome original era Simão, mas Jesus deu-lhe o título de Kephas, que, em língua aramaica, significa "pedra", e cujo equivalente grego tornou-se Pedro.

Ainda segundo a tradição, é ele quem está no comando da barca que é a Igreja, e, de acordo com o Evangelho, ocupava posição de destaque entre os discípulos de Jesus. No entanto, mesmo assegurando que jamais trairia Cristo, negou conhecê-lo por três vezes, quando seu mestre foi preso. Após a ressurreição, Pedro foi o primeiro apóstolo a quem Cristo apareceu e, depois disso, ele se tornou chefe da comunidade cristã.

A tradição, que não está relatada explicitamente no Novo Testamento, conta que Pedro teria sido crucificado em Roma. O fato é questionado, mas as pesquisas arqueológicas têm contribuído para confirmar a tradição, deixando claro que Pedro foi martirizado a mando de Nero.

Conta-se que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não se igualar a Jesus. No local onde foi sepultado, também segundo a tradição, ergueu-se a basílica do Vaticano, mas as escavações feitas no local não são conclusivas quanto ao fato de ali ser ou não o túmulo do santo.

Programação das festas em São Gonçalo e Niterói

Santo Antônio na Covanca - São Gonçalo

Igreja na Covanca | Foto: Layla Mussi

A Paróquia Santo Antônio, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 2149, no bairro Covanca, em São Gonçalo, deu início às comemorações do dia do Padroeiro no último dia 31, com o 1º Dia da Trezena. A festa segue até o dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, que terá a celebração de quatro missas: às 7h, 9h, 11h e 15h. Já às 18h, após a Santa Missa Solene, haverá uma Procissão e Festejos no local.

A Paróquia Santo Antônio na Covanca deu início às comemorações do dia do Padroeiro no último dia 31 de maio | Foto: Divulgação

Santo Antônio na Amendoeira - São Gonçalo



A Paróquia Santo Antônio, localizada Rua Nazário Machado, s/n, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, também iniciou as celebrações no dia 31 com o 1º Dia da Trezena em honra ao Padroeiro, com terço de Santo Antônio às 18h30 e Santa Missa às 19h. No dia 13 de junho, a Santa Missa começa às 6h30 e segue durante todo o dia nos seguintes horários: 8h, 10h, 12, 15h e 18h, quando haverá a Santa Missa Solene seguida da Procissão, e logo, após, festejos externos.

No dia 13 de junho, cinco missas irão celebrar o dia de Santo Antônio | Foto: Divulgação

Santo Antônio em São Lourenço - Niterói



Na Capela de Santo Antônio, localizada na Rua São Lourenço, 229, em São Lourenço, Niterói, a festa em louvor à Santo Antônio teve início no dia 29 de maio com o 1º Dia da Trezena, que vai até 11 de junho, sempre às 17h30.

Já no dia 9 de junho, haverá o Almoço Beneficente no Lar Infantil Santo Antônio, que fica no mesmo local da Capela, a partir das 12h. O ingresso para o almoço, que custa R$ 20,00 por pessoa, será revertido em prol da melhoria na assistência às meninas e meninos atendidos, depois que as despesas forem pagas, o valor arrecadado será revertido em obras. O ingresso pode ser adquirido através de um Pix para o CNPJ: 28.542.173/0001-50 e o comprovante enviado para o número (21)97283-7965, que enviará o ingresso válido para o Almoço Beneficente e para a Festa de Santo Antônio.

No dia 9 de junho, haverá o Almoço Beneficente no Lar Infantil Santo Antônio | Foto: Divulgação

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, a Capela será aberta às 8h e às 10h será celebrada a primeira Missa. Às 12h haverá um almoço com as opções angu a baiana ou feijão tropeiro. Já às 16h, a Capela apresenta a Dança Caipira e às 17h30 celebra a última Missa, seguida de Procissão e Quermesse com barracas e música ao vivo.

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, a Capela será aberta às 8h | Foto: Divulgação

São João em Tenente Jardim - Niterói



A Paróquia São João Batista, localizada na Rua Dr. March, 666, em Tenente Jardim, Niterói, inicia a novena em homenagem ao Padroeiro nos próximos dias 15 e 16 de junho com missa às 19h. Já do dia 17 ao 21, a missa será celebrada às 19h30, e, nos últimos dos dias, 22 e 23 de junho, a Missa retorna ao horário das 19h.

Nos dias 21 e 22 de junho, após Missa a comunidade poderá aproveitar os festejos externos. No dia 23, haverá uma Procissão às 17h, seguida da Santa Missa às 19h30, com festejos logo em seguida. Para finalizar as comemorações, no dia de São João, 24 de junho, haverá a Santa Missa às 10h e às 19h30. Logo após, também terão festejos externos no local.

São João no Centro - Niterói

A Catedral Metropolitana São João Batista, localiza na Praça Dom Pedro II, s/n, no Centro de Niterói, abre as comemorações da Tradicional Festa de São João Batista com o 1º dia da novena, no dia 15 de junho, após a Santa Missa.

Na sexta-feira (21), será oficialmente aberta a Festa de São João, com missas às 8h, 12h e às 18h30. Também haverá um show com o Grupo Trilha do Forró, às 20h.

No sábado (22), a novena também será realizada após a Missa, às 17h, seguida da Quadrilha da Catequese Infantil, às 19h e Show com Frazão e sua Banda às 20h.

No domingo (23), véspera do Dia de São João, a Santa Missa será celebrada às 7h e às 9h30, seguida pelo almoço festivo. Às 14h haverá o Show de Prêmios e às 17h o último dia da Novena, após a Missa. Já às 19h, a Quadrilha do Setor Juventude se apresenta no local e às 20h, o Show de Forró com Neidinha Rocha.

Na segunda-feira (24), Dia do Padroeiro da cidade de Niterói, três Santas Missas serão celebradas pela manhã: às 8h, 9h30 e 11h. Às 12h será servido o tradicional angu a baiana e no período da tarde, haverá a celebração de outras três missas: às 14h, 15h30 e 17h, com Santa Missa Solene presidida pelo Arcebispo Dom José Francisco após a tradicional Procissão pelas principais ruas do Centro de Niterói e Câmara de Vereadores.

Para finalizar, às 20h haverá a apresentação do Grupo Chamego Nordestino e às 00h o encerramento da festa.

A Catedral Metropolitana São João Batista, fica localizada na Praça Dom Pedro, no Centro de Niterói | Foto: Layla Mussi

São Pedro em Jurujuba - Niterói



Igreja de São Pedro, localizada na Av. Carlos Ermelindo Marins, em Jurujuba, Niterói, inicia as festividades em homenagem ao Padroeiro no dia 13 de junho, com a iluminação da Igreja. Já dos dias 17 a 25 de junho, será realizada a novena (em famílias e online), às 19h.

No dia 26 de junho, será realizado o batismo, às 9h e dos dias 26 a 28 de junho, haverá o Tríduo a São Pedro, a partir das 19h. Enquanto isso, no dia 28 a comunidade poderá aproveitar os shows e barraquinhas a partir das 18h.

No dia de São Pedro, 29 de junho, a festa começa às 5h, com Alvorada Festiva, seguida da Santa Missa, às 6h e às 9h. Às 11h haverá a Procissão Terrestre seguida de Procissão Marítima.

Às 12h, haverá o "Almoço do Pedrão" e às 14h haverá a reza do Terço e bençãos. Também na parte da tarde, as celebrações seguem às 16h com Santa Missa; às 17h com show sultural e quadrilha e para encerrar, às 19h será celebrada a Santa Missa e Cerimônia do Quadro de São Pedro, seguida de shows às 21h.

No dia 30 de junho ainda haverá mais algumas celebrações, com Missa seguida de Benção aos motociclistas às 10h e às 11h, Grande Comboio do Falcão Peregrino e Amigos conduzirá a Imagem de São Pedro pela Orla de Niterói.

No dia de São Pedro, 29 de junho, a festa começa às 5h, com Alvorada Festiva | Foto: Divulgação

São Pedro na Praia das Pedrinhas - São Gonçalo



A Capela São Pedro, localizada na Rua Professora Maria Joaquina, 696, na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo inicia as celebrações em honra a São Pedro com o Tríduo e Santa Missa nos dias 8, 15 e 22 de junho, às 9h

No dia 29 de junho, Dia de São Pedro, a programação também começa às 9h, onde será celebrado solenemente o Dia do Padroeiro com a Santa Missa.

Após esses dias, a comunidade poderá aproveitar as barraquinhas e lanches. Todo o lucro da festa será destinado para as obras da Capela, que está ganhando nova estrutura, uma torre e sala para cantina.

No dia 29 de junho, Dia de São Pedro, a programação começa às 9h | Foto: Layla Mussi

