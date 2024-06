Helio de La Peña apresenta o espetáculo 'Preto de Neve' em Niterói

Helio de La Peña, artista que ficou conhecido em todo o país por ser um dos criadores do Casseta & Planeta, o grupo de humor mais bem sucedido do Brasil, sobe ao palco da Sala Nelson Pereira dos Santos, na sexta-feira, 07 de junho, às 21h, com seu mais recente espetáculo "Preto de Neve - O Show".

Como parte do Projeto Noites de Humor, da Sala Nelson, 'Preto de Neve' é um show pra quem gosta de um bom espetáculo de stand up e pra quem acompanhou a trajetória do Casseta & Planeta, que influenciou tantos humoristas da nova geração. Mas, se você não assistiu ao programa da tevê ou nunca foi a um show de stand up, não se preocupe, Preto de Neve é certeza de muitas gargalhadas. 'Preto em Neve' conta com trilha sonora de Jé Versátil.

Apostando na carreira solo, a partir de 2012 Helio se aproximou do formato do stand up, fazendo participações em shows de elenco. Em 2018, fez parte do Coisa de Preto, coletivo de comediantes negros, se apresentando em diversas cidades do país. Em 2019, se juntou ao Comédia em Pé, grupo pioneiro de stand up no Brasil. Até que veio a pandemia...

Em 2022, Helio começou a testar com mais frequência seu material nos comedy clubs e agora dá forma a seu show solo. Preto de Neve traz um pouco das diversas facetas do humorista. Nascido no subúrbio carioca da Vila da Penha, Helio fala das adversidades que teve que enfrentar ao navegar nos ambientes elitizados, sendo frequentemente o único negro do salão. Daí se autointitula uma espécie de "Mogli, o menino preto". Helio tira onda por ser o único proprietário negro de um condomínio exclusivo no bairro nobre do Leblon, assim como brinca com o fato de ser o raro caso de um comediante preto ator e autor de um programa de sucesso por 18 anos na principal emissora do Brasil.

O fim do programa também é assunto pra suas tiradas no palco. Assim como as viagens a trabalho pelo mundo e suas férias com a família no exterior. Da sua desastrosa experiência numa estação de esqui, ele guardou lembranças hilárias que deram origem ao set que dá nome ao seu solo. E garante: preto e neve não combinam, tanto que não existe esquimó africano.

De La Peña realça sua negritude com observações ácidas, trata da política nacional com ironia, aborda temas da atualidade e também fala de sua paixão pelo esporte – é um humorista de águas abertas, já que é praticante assíduo da natação no mar. E não deixa de lembrar que é, acima de tudo, um botafoguense doente. Não esconde a idade, pelo contrário, se orgulha dos seus 64 anos, apesar dos perrengues que passa na tal da melhor idade, melhor sabe-se lá pra quem.

Ficha Técnica

Texto: Helio de La Peña

Trilha sonora: Jé Versátil

Produção: Casa de Artistas

SERVIÇO

Noites de Humor - Hélio de La Peña em "Preto de Neve - O Show"

Data: 07 de junho de 2024 (Sexta-feira)

Horário: 21h

Classificação Indicativa: 16 anos

Duração: 70min

Valores: R$ 70 (inteira)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Centro Petrobrás de Cinema, São Domingos