Caminho Niemeyer tem Festival de Circo

O Festival “No Caminho do Circo” chegou ao complexo do Caminho Niemeyer e terá, durante todo o mês de junho, muitas atividades ligadas à arte circense. O evento é gratuito, aberto ao público e conta com apresentações de circo, teatro, música, palhaçaria, oficinas e capacitações profissionais para todo o público. O espaço faz parte das obras arquitetônicas do arquiteto Oscar Niemeyer e é gerido pela Prefeitura de Niterói.

As apresentações circenses, musicais e teatrais acontecem às sextas, sábados e domingos e contarão com atrações como Violúdico, Nave de Pandora, Circo Teatro Saltimbanco, Cia Graco de Teatro, Cia Mala de Mão, entre outros.

Durante a semana, a programação continua com diversas oficinas. Todas as terças-feiras de junho, às 19h, vão acontecer as oficinas de palhaçaria. Nas quartas, às 19h, a oficina de tecido acrobático vai tomar conta da lona de circo. E nas quintas, às 18h, a oficina de cordel vai encantar os participantes. As inscrições devem ser feitas por meio do perfil do Caminho Niemeyer no Instagram.

A realização do festival foi viabilizada através do Encargo Cultural Compensatório (ECCO) e tem o objetivo de valorizar e fomentar os artistas locais, além de incentivar a democratização e o acesso à cultura e à arte para toda a população de Niterói. A iniciativa relembra os tempos em que a lona de circo era o único espaço para apresentações artísticas em geral e afirma a importância do circo e dos artistas circenses para a promoção da cultura na cidade.

Serviço:

Festival No Caminho do Circo

Data: atividades até o dia 30 de Junho

Local: Praça do Povo - Caminho Niemeyer; R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro

Valor: Gratuito

Classificação: Livre

Programação:

07/06 (Sexta) - Cia Graco de Teatro apresenta: Dedé, o carneirinho Cantador - 19h

08/06 (Sábado) - Cia Jucah apresenta: A Cigarra e a Formiga - 19h

09/06 (Domingo) - Circo Teatro Saltimbanco - 19h

14/06 (Sexta) - Graco Mágico - 19h

15/06 (Sábado) - Cia. De Teatro Mala de Mão - 19h

21/06 (Sexta) - Tenda da Bubu - 19h

Ricardo Gadelha em "Solo Protocolo" - 21h

22/06 (Sábado) - Circo Alegria do Mundo apresenta: Buscando alegria do mundo - 19h

23/06 (Domingo) - Circo Teatro Saltimbanco - 19h

28/06 (Sexta) - Cia Nave de Pandora apresenta: Nave Decolando - 19h

29/06 (Sábado) - Fantástico Mundo do Circo - 19h

30/06 (Domingo) - Circo teatro Saltimbanco - 19h