Apelidado de Vogue, cão encontrado em show da Madonna procura dono

A Vigilância Sanitária do município do Rio tenta localizar o responsável pelo vira-lata que foi encontrado na Praia de Copacabana no último sábado (04), logo antes do show da Madonna. O cãozinho se perdeu e foi parar num posto médico montado próximo ao palco no dia do show.

O cachorro não estava identificado e não possuía microchip de localização. Ele foi levado para um lar temporário, onde recebeu o apelido "Vogue", título de uma das canções mais famosas de Madonna. Ele foi microchipado para cadastro posterior e submetido a exames no Centro para Controle de Zoonoses. O animal deve, ainda, receber vacina antirrábica.

Vogue é preto e castanho, dócil e com aparência de ser bem cuidado. Segundo a Vigilância Sanitária, o animal já estava castrado. Pessoas com informações sobre a família do cachorro podem entrar encontrado pelo e-mail ivisario.gabinete@gmail.com ou pelo perfil do Instituto no Instagram: @ivisa_rio.