Último dia para a regularização eleitoral leva multidão ao TRE, em Niterói

Com o encerramento do prazo para a retirada do título, troca de domicílio e o pagamento de dívidas eleitorais, a unidade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) em Niterói segue lotada nesta quarta-feira (08)

Localizada à Rua Visconde de Sepetiba, a unidade atende a uma fila formada desde a madrugada, com volta no quarteirão, chegando próximo ao Colégio Liceu Nilo Peçanha, na Av. Ernani do Amaral Peixoto.

"Bem complicado, ontem eu vim e desisti, porque estava demorando muito, estava quase na porta do Liceu. Fiquei três horas e a fila não andava muito. Hoje cheguei umas quatro e meia da manhã", contou o vendedor Guilherme Augusto, 19. "Ontem, eu vi gente saindo daqui meia-noite, acrescentou.

“Eu vim pagar multa e atualizar o título eleitoral. A espera está sendo tensa, anda um pouquinho, mas de modo geral está tudo parado”, comentou a confeiteira Jaqueline Estrela, 27.



Alguns aguardavam na fila desde a madrugada | Foto: Layla Mussi

As senhas foram distribuídas a partir das 10h e o atendimento vai até 17h, com possibilidade de extensão de horário até que todos da fila, com senha, sejam atendidos.

Hoje é o prazo final para os cidadãos que completarem 16 anos até 6 de outubro, data marcada para o primeiro turno. De acordo com a Justiça Eleitoral, os novos eleitores totalizam 152 milhões de pessoas.

Para cadastrar a biometria, o cidadão precisa comparecer até o cartório eleitoral, levando um documento de identificação com foto (RG OU CNH), certidões de nascimento ou casamento. Além desses documentos, os homens devem apresentar o certificado de quitação militar.

Em casos de troca de domicílio, a pessoa deve comprovar vínculo com na região onde está se cadastrando, sejam eles familiar, residencial, profissional, comunitário, afetivo, ou outro motivo que justifique a mudança.

O procedimento é realizado pela internet, pela plataforma Título Net e tem como condição que a pessoa resida há pelo menos três meses no novo endereço e que já tenha passado um ano da data de alistamento eleitoral ou da última transferência. O grupo composto por militares, servidores civis e suas famílias estão isentos desse processo.



Caso as pendências não sejam resolvidas, não será permitido participação nas próximas eleições. A população só terá outra oportunidade para fazer o cadastro eleitoral após as eleições de 2024, quando haverá a escolha para prefeito, vice-prefeito e vereador em todas as regiões do país.



Pessoas aguardando serem atendidas do TRE | Foto: Layla Mussi

