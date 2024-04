Ana Luísa Magalhães lança livro infantil neste sábado (20) em São Gonçalo

Professora e escritora, Ana Luísa Magalhães, moradora de São Gonçalo, lançará neste sábado (20), às 16h, o livro 'O que é, o que é?', no Empório Vírgula, no Boaçu.

Publicado pela editora Proverbo, a obra é destinada para crianças até 10 anos, mas carrega uma mensagem especial para todos os públicos, em especial pais e educadores.

“Desde 2017 venho escrevendo. Iniciei com a escrita acadêmica e docente, e logo migrei para a escrita literária, especificamente uma literatura voltada para o público infantil. Comecei em 2021, como uma atividade do curso de especialização. Fiquei um tempo buscando uma editora, até que a Proverbo me recebeu por meio da escritora Getúlia Marins, que me indicou, e se tornou a minha madrinha literária”, conta Ana Luísa.

Além de entreter, ‘O que é, o que é’ também desempenha um papel crucial no desenvolvimento infantil, estimulando habilidades cognitivas, linguísticas e sociais. A escritora reforça que, mesmo com os variados estímulos das telas, é necessário que pais e educadores se atentem a cultivar o hábito da leitura desde a primeira infância.

As ilustrações são do artista Luiz Gustavo Nassor. O livro está à venda diretamente com a autora (21) 99961-7406. Mais sobre o trabalho de Ana Luísa Magalhães, disponível em seu Instagram: @estoriasviajantes.

Desde sua reinauguração, o Empório Vírgula tornou-se ponto de encontro de eventos culturais, literários e comerciais. Somente este mês, entre outros eventos, o local recebeu o lançamento do livro 'O município de São Gonçalo e sua História', da professora Maria Nelma Braga e o encontro da iniciativa 'Leia Mulheres', por meio do coletivo Escritoras Vivas.

O endereço é Rua Carlos Gianelli, 235, Boaçu.

