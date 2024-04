Festival 7 Sóis reúne mais de 20 atividades gratuitas em Niterói

A cidade de Niterói será palco, nos dias 19 e 20 de abril, para mais de 20 atividades oferecidas pelo Festival 7 Sóis, entre shows, mesas de debates, oficinas e apresentações. Realizado no Teatro Popular Oscar Niemeyer, o evento, que conta com patrocínio da Enel, através da lei de incentivo à cultura do Estado, reunirá em sua programação artistas locais e nomes de projeção nacional como o rapper e escritor MV Bill, a atriz e poeta Elisa Lucinda e o músico Evandro Fióti. Todas as atrações serão gratuitas, mas os organizadores pedem que o público leve um quilo de alimento não perecível. As doações serão entregues às instituições sociais apoiadas pelo programa Niterói Solidária, da Prefeitura de Niterói.

"Este será um festival de artes urbanas e populares, um espaço para a troca e encontros. Fazemos questão de promover essa iniciativa fora de uma capital, justamente para tornar ainda mais democrático e acessível este momento", explica Thiago Bittencourt, coordenador do projeto.

O festival ocupará o Teatro Popular, espaço icônico de Niterói, com muita música, dança, oficinas, circo, literatura entre outras ações. Uma agenda repleta de atividades que promete agradar os mais diferentes perfis de público, com muitas atrações inclusive para crianças.

"O Festival 7 Sóis é uma celebração da diversidade, da criatividade e da arte popular e urbana. Um espaço onde todas as pessoas podem compartilhar suas paixões e apreciar a riqueza da nossa cultura", comemora Thiago.

A abertura do evento, dia 19, terá uma mesa que contará com a presença de representantes do Governo do Estado, da Prefeitura de Niterói e da ENEL. Em seguida, a roda de conversa “Construindo pontes: lideranças periféricas em diálogo explorando a cultura como pilar de transformação e resistência” reunirá Elisa Lucinda, MV Bill e Oto Bahia, com mediação de Kassia Rapella. Às 20 horas, será a vez de o rapper apresentar seus sucessos para o público.

No dia seguinte, 20 de abril, diversas atividades para as mais variadas idades. As crianças, por exemplo, poderão se dividir entre a apresentação do Circo Teatro Saltimbanco, contação de histórias, musicalização, aulas de malabarismo, de grafitti e de pernas de pau. A agenda inclui ainda diferentes oficinas de artesanato para a confecção de cestos e de pulseiras indígenas, de saias com panos de chita e de chapéus de fita. Já a literatura será apreciada em exercícios de escrita criativa e de cordel, enquanto a dança terá espaço em apresentações inclusivas, passinho, breakdance e carimbó.

À tarde, a partir das 17h, a parte interna do teatro será ocupada pela aula aberta - roda de conversa “Carnaval e os impactos na economia e circulação nas comunidades periféricas”, com a participação do professor e escritor Luiz Antônio Simas, do carnavalesco Leandro Vieira e mediação do pesquisador André Diniz. Às 19 horas, a roda de conversa “Crescendo juntos: o impacto social positivo dos projetos sociais na vida dos alunos e a necessidade de espaços de transformação" vai reunir o músico Evandro Fióti e o coordenador do projeto Diversigames, Jamela, com mediação de Rodrigo Retka, professor e criador de conteúdo. Fechando o sábado, a partir das 20h, o público poderá assistir ao show de Jef Rodriguez com os convidados Nêgamanda e CT.

"Teremos ainda a arte em stencil e muralismo de Davi Baltar, tecidos acrobáticos, capoeira e muito mais. Dois dias dedicados à cultura para agitar Niterói e todo o entorno. Ninguém vai querer ficar de fora desta festa", garante Thiago.

Segue abaixo a programação completa do Festival 7 Sóis: